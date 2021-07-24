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Эквадорец выиграл велогонку с невероятным финалом на Олимпиаде, украинец – 52-й

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 июля, 12:10
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Велосипедист из Эквадора Ричард Карапас стал олимпийским чемпионом Токио в групповой гонке на шоссе. Он опередил ближайшего преследователя более, чем на минуту. А украинец Анатолий Будяк стал 52-м
Ричард Карапас выиграл шоссейную гонку на Олимпиаде-2020
Ричард Карапас выиграл шоссейную гонку на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Карапас преодолел 234 километровый маршрут за 6:05:26. Ближе к финишу он настолько оторвался от преследователей, что мог бы пересечь финишную черту пешком.

А вот за оставшиеся медали развернулась невероятная борьба. Восемь! велосипедистов одновременно пересекли финишную линию, поэтому обладателей золота и бронзы определяли с помощью фотофиниша. В итоге серебро досталось бельгийцу Вауту ван Арту, а бронза – Тадею Погачару из Словакии. Украинец Анатолий Будяк финишировал 52-м с отставанием от лидера в 11 минут.

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