"Они меня мучали!" Дарья Белодед лишилась четырех зубов

Олимпийскую надежду Украины полгода беспокоили зубы мудрости, которые "росли криво и давили на остальные зубы". Наконец, спортсменка решилась их удалить

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, недавно восхитившая публику красным нарядом, последние шесть месяцев терпела крайне неприятные ощущения. Пришлось идти к стоматологу и вырывать зуб, причем не один.

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Об этом 20-летняя спортсменка рассказала у себя в Instagram.

"В этой клинике в очередной раз спасли меня. Последние полгода меня очень мучали зубы мудрости, которые росли у меня криво и давили на остальные зубы. И я никак не могла решиться на их удаление, так как это мини-операция, после нее пару дней возможна сильная боль, может подниматься температура и, соответственно, нельзя пару дней тренироваться. Это меня и пугало, но вот недавно я настроилась и удалила сразу четыре зуба. Удаление заняло минут 40, я и не заметила, как прошло время, все было сделано быстро и качественно", – поведала Дарья Белодед

Поблагодарив доктора, очаровательная спортсменка отметила: "Пару дней без нагрузки – и вот я снова в строю".

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"Так вот почему ты проигрывала. Зубы, оказывается, мешали бороться. Теперь, если все проблемы решены, только вперед!" – пишут в комментариях фолловеры Дарьи Белодед

Дарья Белодед за рулем Видео: Instagram

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