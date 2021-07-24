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"Бронза" Білодід: Зінченко відреагував одним словом

Олег Люлька Олег Люлька
24 липня, 14:22
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Футболіст збірної України та Манчестер Сіті не залишив без уваги виступ київської дзюдоїстки, що відкрила лік медалям нашої країни на Олімпіаді в Токіо
Олександр Зінченко і Дар'я Білодід
Олександр Зінченко і Дар'я Білодід / Фото: Getty Images, Reuters

Після здобуття 20-річною Дар'єю Білодід бронзової нагороди Ігор у Токіо Олександр Зінченко розмістив лаконічне повідомлення у себе в сторіз.

"Пишаємося", – написав український легіонер Манчестер Сіті, додавши емодзі з оплесками на фото з ридаючою Білодід

Нагадаємо, в поєдинку за "бронзу" Дар'я Білодід іппоном здолала ізраїльтянку Ширу Рішон.

Однак, незважаючи на здобуту медаль, після поєдинку за "бронзу" Білодід розплакалася – вона розраховувала на більше – на "золото".

Раніше ми давали ТОП-15 фактів про Дар'ю Білодід: вона позбулася зубів, крутила роман з динамівцем – і не тільки...

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