Сладкая жизнь! Белодед с красоткой-подружкой отмечает день рождения

"Сладкие 21. Люблю свою жизнь", – написала в Instagram по случаю дня рождения Дарья Белодед.
При этом двукратная чемпионка мира по дзюдо трогательно поблагодарила свою маму-тренера Светлану Кузнецову.
Далее по теме
"Спасибо тебе за жизнь", – такие слова посвятила матери именинница.
При этом празднует свой день рождения Дарья Белодед, судя из ее сториз, со своей очаровательной подружкой – гандболисткой Марией Сухой.
Напомним, после Олимпиады в Токио Дарья Белодед испытала себя в вейксерфинге, которым увлекаются братья Кличко, и даже в боксе.
Но при этом Белодед утверждает, что хотела бы остаться в дзюдо, чтобы выиграть Олимпиаду-2024 в Париже.
Что касается личной жизни спортсменки, то фолловеры заподозрили Белодед в брачных играх с Жаном Беленюком.