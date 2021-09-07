Шикарная! Появились постельные фото Дарьи Белодед

20-летняя дзюдоистка Дарья Белодед, накануне получившая от Виталия Кличко премию в 500 тысяч гривен за бронзовую медаль Токио-2020, побаловала фолловеров оригинальной фотосессией.
Киевлянка, которую многие считают главным секс-символом украинского спорта, позировала фотографу в постели – правда, при этом будучи одетой в черное платье со шлейфом и сверкая перед камерой золотистыми шпильками.
Эффектными кадрами Белодед поделилась в сториз своего Instagram.
Кроме того, Дарья похвасталась сережками-висюльками.
Напомним, Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.
"До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.