Шикарная! Появились постельные фото Дарьи Белодед

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио предстала перед своими поклонниками в необычном образе

Эффектная дзюдоистка Дарья Белодед / Фото: Instagram

20-летняя дзюдоистка Дарья Белодед, накануне получившая от Виталия Кличко премию в 500 тысяч гривен за бронзовую медаль Токио-2020, побаловала фолловеров оригинальной фотосессией.

Киевлянка, которую многие считают главным секс-символом украинского спорта, позировала фотографу в постели – правда, при этом будучи одетой в черное платье со шлейфом и сверкая перед камерой золотистыми шпильками.

Эффектными кадрами Белодед поделилась в сториз своего Instagram.

Кроме того, Дарья похвасталась сережками-висюльками.

Напомним, Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.