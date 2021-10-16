Даша, это ты Мисс Украина Вселенная! Белодед затмила победительницу

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед дебютировала в жюри конкурса Мисс Украина Вселенная-2021, выигранного Анной Неплях.
Однако, по мнению поклонников спортсменки, она бы сама стала победительницей конкурса красоты, участвуй она в нем.
Такими комментариями фолловеры засыпали 21-летнюю Дарью Белодед после того, как она опубликовала в Instagram свои фото с события в шикарном белом платье.
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Вот что пишут поклонники Белодед
- Сама, в принципе, могла бы выиграть, если бы принимала участие
- Даша, это ты – Мисс Украина Вселенная
- Малышка на миллиард
- Так нужно было не в жюри идти, а на конкурс)
Отметим, что вместе с Дарьей Белодед конкурс красоты судил олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк, которого подозревают в романтических отношениях с дзюдоисткой. После такого видео – это не удивительно!