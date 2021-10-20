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Я нічого не можу з собою вдіяти! Признання Дар'ї Білодід

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 жовтня, 13:07
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Бронзова призерка Олімпійських ігор повернулася в зал до тренувань. Дзюдоїстка заявила, що спорт займає перше місце в її житті
Дар'я Білодід зайняла третє місце в Токіо-2020
Дар'я Білодід зайняла третє місце в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Після Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід мріяла про відпустку, але виявилося, що довго без спорту вона не може.

Бронзова призерка Ігор-2020 знову в залі і готується змінити вагову категорію. Але поки не вирішила в яку підніматися – до 52 або до 57 кг.

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"Після Олімпіади минуло лише три місяці і мій організм поки приходить в норму. Буду думати в якій ваговій категорії виступати далі, – зізналася каналу" Україна 24 "Білодід. – Звичайно, у мене з'явилося багато інших справ після Токіо. Я сподівалася, що щось зміниться у житті і спорт буде не на першому місці. Але я нічого не можу з собою вдіяти. Спорт – номер один у моєму житті".

Нагадаємо, що Білодід поставила перед собою мету стати олімпійською чемпіонкою. У Токіо-2020 не вийшло виграти золото, тепер вся надія на Париж-2024.

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