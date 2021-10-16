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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Дашо, це ти Міс Україна Всесвіт! Білодід затьмарила переможницю

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 жовтня, 17:36
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Від бронзової призерки Олімпійських ігор з дзюдо очей не відірвати – фоловери переконані, що їй потрібно було не судити конкурс краси, а самій брати в ньому участь
Дар'я Білодід і Анна Неплях
Дар'я Білодід і Анна Неплях / Фото: Instagram

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід дебютувала в журі конкурсу Міс Україна Всесвіт-2021, виграного Анною Неплях.

Однак, на думку шанувальників спортсменки, вона б сама стала переможницею конкурсу краси, якби брала в ньому участь.

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Такими коментарями фоловери засипали 21-річну Дар'ю Білодід після того, як вона опублікувала в Instagram свої фото з події в шикарній білій сукні.

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Ось що пишуть шанувальники Білодід

  • Сама, в принципі, могла б виграти, якби брала участь
  • Дашо, це ти – Міс Україна Всесвіт
  • Крихітка на мільярд
  • Так потрібно було не в журі йти, а на конкурс)

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Анна Неплях стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021"
Анна Неплях стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

Анна Неплях
Анна Неплях / Фото: Instagram

Відзначимо, що разом з Дар'єю Білодід конкурс краси судив олімпійський чемпіон Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк, якого підозрюють в романтичних стосунках із дзюдоїсткою. Після такого відео – це не дивно!

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