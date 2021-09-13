Їй вдалося! Білодід осідлала хвилю в стилі Кличка

Дар'я Білодід після бронзи на Олімпіаді в Токіо отримує премії від влади.
Балує фоловерів постільними фото.
А тепер 20-річна красуня-дзюдоїстка спробувала освоїти ще й новий вид спорту – вейксерфінг. Це катання на хвилі, створюваній професійним буксирним катером, на спеціальній дошці.
І їй усе вдалося! Дар'я встояла на дошці, впевнено осідлавши хвилю.
Відзначимо, що цей екстремальний вид спорту є пристрастю і для Володимира Кличка.
Правда, на відміну від Дар'ї Білодід, Кличку-молодшому вдається зберігати рівновагу на дошці, навіть не тримаючись руками за трос.
Проте, не дивлячись на захоплення іншими видами спорту, кидати дзюдо Дар'я Білодід не збирається.
"До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Буду старатися, щоб ця мрія здійснилася", – каже Дар'я.