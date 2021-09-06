Українські олімпійці продовжують купатися в грошах

Мер Києва Віталій Кличко вручив солідні грошові премії спортсменам, які представляли столицю на Олімпійських іграх в Токіо

Віталій Кличко вручає нагороду Дар'ї Білодід

Уже місяць, як завершилися Олімпійські ігри в Токіо, а наші спортсмени досі отримують нагороди.

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Сьогодні кияни-олімпійці зустрілися з мером Києва Віталієм Кличком, який від міста вручив їм солідні преміальні.

За третє місце на Олімпіаді-2000 спортсмени отримали по 500 тисяч гривень і "Знак Пошани" (Дар'я Білодід та Ігор Рейзлін), за четверте – по 400 тисяч грн (Яків Хаммо та Ірина Геращенко), за шосте місце – 200 тисяч грн (Любов Басова).

Тренери олімпійців отримали від 75 до 325 тисяч грн грошової винагороди, повідомив Віталій Кличко в Facebook.

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Нагадаємо, сумарні премії українським спортсменам за медалі на літніх Олімпійських іграх в Токіо склали майже два мільйони доларів або близько 50 мільйонів гривень.

Премії українцям за медалі на Олімпіаді-2020

золото – 125 000 доларів (3,4 млн грн)

– 125 000 доларів (3,4 млн грн) срібло – 80 000 доларів (2,2 млн грн)

– 80 000 доларів (2,2 млн грн) бронза – 55 000 доларів (1,5 млн грн)

На Іграх-2020 Україна здобула 19 медалей – 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши 44-е місце в медальному заліку. Це найгірший результат нашої країни на літніх Іграх за час незалежності.