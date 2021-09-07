Шикарна! З'явилися фото в ліжку Дар'ї Білодід

20-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка напередодні отримала від Віталія Кличка премію в 500 тисяч гривень за бронзову медаль Токіо-2020, потішила фоловерів оригінальною фотосесією.
Киянка, яку більшість вважає головним секс-символом українського спорту, позувала фотографу в ліжку – правда, водночас була одягненою в чорну сукню зі шлейфом і виблискуючи перед камерою золотистими шпильками.
Ефектними кадрами Білодід поділилася в сторіз свого Instagram.
До того ж, Дар'я похвалилася сережками-висульками.
Нагадаємо, Білодід після паузи продовжить змагатися в дзюдо, але вже в іншій вазі.
"До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Стартимуся, щоб ця мрія здійснилася", – каже Дар'я.