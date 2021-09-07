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Шикарна! З'явилися фото в ліжку Дар'ї Білодід

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 вересня, 09:01
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Бронзова призерка Олімпіади в Токіо постала перед своїми шанувальниками в незвичному образі
Ефектна дзюдоїстка Дар'я Білодід
Ефектна дзюдоїстка Дар'я Білодід / Фото: Instagram

20-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка напередодні отримала від Віталія Кличка премію в 500 тисяч гривень за бронзову медаль Токіо-2020, потішила фоловерів оригінальною фотосесією.

Киянка, яку більшість вважає головним секс-символом українського спорту, позувала фотографу в ліжку – правда, водночас була одягненою в чорну сукню зі шлейфом і виблискуючи перед камерою золотистими шпильками.

Ефектними кадрами Білодід поділилася в сторіз свого Instagram.

До того ж, Дар'я похвалилася сережками-висульками.

Нагадаємо, Білодід після паузи продовжить змагатися в дзюдо, але вже в іншій вазі.

"До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Стартимуся, щоб ця мрія здійснилася", – каже Дар'я.

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