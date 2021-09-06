Украинские олимпийцы продолжают купаться в деньгах

Мэр Киева Виталий Кличко вручил солидные денежные премии спортсменам, которые представляли столицу на Олимпийских играх в Токио

Виталий Кличко вручает награду Дарье Белодед

Уже месяц, как завершились Олимпийские игры в Токио, а наши спортсмены до сих пор получают награды.

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Сегодня киевляне-олимпийцы встретились с мэром Киева Виталием Кличко, который от города вручил им солидные премиальные.

За третье место на Олимпиаде-2000 спортсмены получили по 500 тысяч гривен и "Знак Почета" (Дарья Белодед и Игорь Рейзлин), за четвертое – по 400 тысяч грн (Яков Хаммо и Ирина Геращенко), за шестое место – 200 тысяч грн (Любовь Басова).

Тренеры олимпийцев получили от 75 до 325 тысяч грн денежного вознаграждения, сообщил Виталий Кличко в Facebook.

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Напомним, суммарные премии украинским спортсменам за медали на летних Олимпийских играх в Токио составили почти два миллиона долларов или порядка 50 миллионов гривен.

Премии украинцам за медали на Олимпиаде-2020

Золото – 125 000 долларов (3,4 млн грн)

– 125 000 долларов (3,4 млн грн) Серебро – 80 000 долларов (2,2 млн грн)

– 80 000 долларов (2,2 млн грн) Бронза – 55 000 долларов (1,5 млн грн)

На Играх-2020 Украина добыла 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-е место в медальном зачете. Это худший результат нашей страны на летних Играх за время независимости.