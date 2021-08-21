Невероятно приятно! Дарье Белодед упали на карту полтора миллиона гривен

Украинские призеры Олимпиады в Токио, завершившейся 8 августа, уже получили свои премии от государства.
Об этом сообщила Дарья Белодед, занявшая третье место в соревнованиях дзюдоисток.
"Хочу выразить большую благодарность нашему государству за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам ОИ. Невероятно приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину", – написала Белодед в Instagram
Напомним, суммарные премии украинским спортсменам за медали на летних Олимпийских играх в Токио составили почти два миллиона долларов или порядка 50 миллионов гривен.
Премии украинцам за медали на Олимпиаде-2020
- Золото – 125 000 долларов (3,4 млн грн)
- Серебро – 80 000 долларов (2,2 млн грн)
- Бронза – 55 000 долларов (1,5 млн грн)
Больше всего на Олимпиаде в Токио из украинцев заработали пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан, добывшие по две медали – серебру и бронзе. Им досталось по 135 тысяч долларов – каждому.
125 тысяч долларов за единственное для Украины золото Игр-2020 получил борец-депутат Жан Беленюк.
Премии украинцам за Игры-2020. ТОП-5 спортсменов
- Михаил Романчук – $135 тысяч
- Людмила Лузан – $135 тысяч
- Жан Беленюк – $125 тысяч
- Марта Федина – $110 тысяч
- Анастасия Савчук – $110 тысяч
При этом самой дорогой для украинского бюджета в Токио оказалась бронза украинских синхронисток. Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно, занявшие третье место в команде, заработали по 55 тысяч долларов каждая, и $440 тысяч – в сумме.
ВСЕ МЕДАЛИ УКРАИНЫ В ТОКИО
Напомним, на Играх-2020 Украина добыла 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-е место в медальном зачете. Это худший результат нашей страны на летних Играх за время независимости.