Невероятно приятно! Дарье Белодед упали на карту полтора миллиона гривен

20-летняя украинская дзюдоистка отреагировала на выплату ей вознаграждения за Олимпиаду в Токио, где она добыла бронзовую медаль

Бронзовая призерша Игр-2020 Дарья Белодед / Фото: Instagram

Украинские призеры Олимпиады в Токио, завершившейся 8 августа, уже получили свои премии от государства.

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Об этом сообщила Дарья Белодед, занявшая третье место в соревнованиях дзюдоисток.

"Хочу выразить большую благодарность нашему государству за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам ОИ. Невероятно приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину", – написала Белодед в Instagram

Напомним, суммарные премии украинским спортсменам за медали на летних Олимпийских играх в Токио составили почти два миллиона долларов или порядка 50 миллионов гривен.

Премии украинцам за медали на Олимпиаде-2020

Золото – 125 000 долларов (3,4 млн грн)

– 125 000 долларов (3,4 млн грн) Серебро – 80 000 долларов (2,2 млн грн)

– 80 000 долларов (2,2 млн грн) Бронза – 55 000 долларов (1,5 млн грн)

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Больше всего на Олимпиаде в Токио из украинцев заработали пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан, добывшие по две медали – серебру и бронзе. Им досталось по 135 тысяч долларов – каждому.

Романчук с серебром Олимпиады / Фото: Reuters

Людмила Лузан / Фото: Reuters

125 тысяч долларов за единственное для Украины золото Игр-2020 получил борец-депутат Жан Беленюк.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

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Премии украинцам за Игры-2020. ТОП-5 спортсменов

Михаил Романчук – $135 тысяч

Людмила Лузан – $135 тысяч

Жан Беленюк – $125 тысяч

Марта Федина – $110 тысяч

Анастасия Савчук – $110 тысяч

При этом самой дорогой для украинского бюджета в Токио оказалась бронза украинских синхронисток. Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно, занявшие третье место в команде, заработали по 55 тысяч долларов каждая, и $440 тысяч – в сумме.

Сборная Украины по синхронному плаванию / Фото: Reuters

ВСЕ МЕДАЛИ УКРАИНЫ В ТОКИО

Напомним, на Играх-2020 Украина добыла 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-е место в медальном зачете. Это худший результат нашей страны на летних Играх за время независимости.