Пробовала в первый раз: Белодед поделилась откровенным видео

Олимпийская призерка Игр-2020 решила осуществить свою давнюю мечту и попрыгала, словно кенгуру

Дарья Белодед - украинская дзюдоистка

21-летняя дзюдоистка Дарья Белодед осуществила свою детскую мечту и записалась на занятия по кэнго джампингу, чем поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

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"Пробовала первый раз, поэтому было очень непривычно, но думаю в последующие разы будет уже легче. Ноги горели.

С детства очень хотела попробовать", – написала дзюдоистка.

Еще, девушка активно занимается специальными упражнениями для гибкости всех мышц тела – пилатесом.

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Дзюдоистка активно следит за весом, ведь соревнуется в весовой категории до 48 килограммов.

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Каждая слабость в приеме пищи может отразиться на форме. Поэтому Белодед питается маленькими порциями. К примеру, на завтрак у нее тост с авокадо, яйцом пашот и всего несколькими зернышками икры.

Таким образом, девушка дисциплинирует себя и держит в прекрасной физической форме. Но за это спортсменка балует себя после каждой тренировки спа-процедурами.

Сауна, бассейн, баня – непременный ритуал после физических нагрузок.

Напомним, что ранее звездная дзюдоистка назвала десять причин, чтобы сделать ваше тело здоровым и красивым.

