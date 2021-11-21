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Незабываемые воспоминания: Белодед опубликовала фото в откровенном платье

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
21 ноября, 12:49
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Бронзовая призерка Олимпийских игр предстала перед своими поклонниками в сексуальном наряде
Дарья Белодед
Дарья Белодед / Фото: Instagram

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед опубликовала яркое фото в своем Instagram.

Киевлянка, которую многие считают главным секс-символом украинского спорта, предстала в сексуальном белом платье.

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"Незабываемые воспоминания. Путешествия, вкусная еда, новые люди и интересное общение всегда добавляют в мою жизнь много ярких эмоций", – написала Белодед.

Напомним, Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.

"До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.

Ранее мы писали, украинская дзюдоистка отдыхала в ОАЭ.

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