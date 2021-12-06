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Кайфует под пальмой: украинская красотка на подзарядке

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 декабря, 10:16
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Марина Мороз поехала на свой любимый пляж, чтобы набраться энергии. Пока о возвращении в октагон речь не идет
Марина Мороз
Марина Мороз / Фото: Instagram

Первая женщина в UFC из Украины Марина Мороз отменила четыре своих боя за полтора года. А пока нет поединков, то можно понежиться на солнце.

Марина опубликовала в Instagram фотографию из Майами. Там она в купальнике позирует на фоне кокосовой пальмы.

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"Я так люблю это место. несколько часов на пляже и полон энергии", – подписала снимок Мороз.

Похоже, в Майами спортсменка часто отдыхает. Ранее ее уже замечали там в изумительном бикини.

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Ранее мы писали, что Марина Мороз решила раскручивать свою страницу в соцсетях и регулярно публикует пикантные фото и видео, из-за чего у нее даже случаются конфликты с фанатами.

Свою карьеру Марина Мороз, по прозвищу Железная леди, начала в UFC в 2015 году. И ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Сейчас в активе 29-летней Мороз 10 побед, но есть и три поражения.

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