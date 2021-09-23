У кімоно – навіть в РАЦС: Анжеліка Терлюга вийшла заміж

Срібна призерка Олімпіади в Токіо каратистка Анжеліка Терлюга вийшла заміж! Одна з найкрасивіших спортменок України більше не холостячка

Анжеліка Терлюга одружилася / Фото: Instagram

Нещодавно Терлюга зізнавалася, що підготовка до весілля дається їй важче, ніж підготовка до Олімпійських ігор, де вона завоювала срібну медаль.

Анжеліка, яка звикла до кімоно, відмовилася від пишного весільного плаття – в РАЦС спортсменка прийшла в брючному костюмі білого кольору. Наречений був одягнений у чорні штани і білу сорочку.

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Ймовірно, молодята вирішили розписатися в будній день, а урочисте святкування відбудеться пізніше. Тоді-то ми і побачимо нашу красуню в традиційному весільному платті.

Обранцем спортсменки став Володимир Зарецький. У профілі в Instagram зазначено, що він тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате.

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Напередодні Анжеліка влаштувала дівич-вечір в "американському стилі".

"Мрія про дівич-вечір з американських фільмів стала реальністю. У головній ролі нареченої – Я... До сих пір не можу повірити, але в той же час дуже щаслива. Дуже дякую моїм улюбленим дівчаткам за такий сюрприз. За те свято, що ви влаштували заради мене... Мені дуже приємно. P.S. Було дуже круто і весело, тільки в моєму випадку все обійшлося без кримінальних подій в Лас Вегасі", – поділилася емоціями Терлюга в Instagram.