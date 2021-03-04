Вульгарно чи красиво? Російська фігуристка приміряла купальники

Відома російська фігуристка Анастасія Скопцова, що виступає у танцях на льоду, стала моделлю для нового бренду пляжного і спортивного одягу.

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У соцмережах поширюють фотографії 20-річної спортсменки. Одні вважають, що Скопцова виглядає стильно. Деякі називають купальник в сіточку вульгарним.

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