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Вульгарно чи красиво? Російська фігуристка приміряла купальники

4 березня, 21:10

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Анастасія Скопцова готова до літа

Відома російська фігуристка Анастасія Скопцова, що виступає у танцях на льоду, стала моделлю для нового бренду пляжного і спортивного одягу.

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У соцмережах поширюють фотографії 20-річної спортсменки. Одні вважають, що Скопцова виглядає стильно. Деякі називають купальник в сіточку вульгарним.

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фігурне катання
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