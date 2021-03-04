Пошло или красиво? Российская фигуристка примерила купальники

Анастасия Скопцова готова к лету

Известная российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду, стала моделью для нового бренда пляжной и спортивной одежды.

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В соцсетях распространяют фотографии 20-летней спортсменки. Одни считают, что Скопцова выглядит стильно. Некоторые называют купальник в сеточку пошлым.

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