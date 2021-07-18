Повністю гола на пляжі: найвідвертіше фото словацької велосипедистки

На березі Карибського моря спортсменка і Instagram-модель Люсія Яворчекова позувала в чому мати народила – дівчина вважає, що в такому вигляді вона приречена на безсмертя

Люсія Яворчекова знову запалює / Фото: Instagram

Колишня словацька велосипедистка Люсія Яворчекова опублікувала своє, мабуть, найвідвертіше фото в статусі Instagram-моделі – без одягу і навіть нижньої білизни.

Сексапільна спортсменка сфотографувалася на березі Карибського моря повністю голою.

"Якщо в тебе закохався Художник, ти ніколи не помреш", – написала у себе в Instagram Яворчекова, назвавши опублікований знімок частиною свого майбутнього календаря в стилі ню на 2022 рік

Додамо, що у Люсії Яворчекової понад два мільйони підписників, яких вона регулярно балує пікантними кадрами.

Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Велосипедистка-модель Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Люсія Яворчекова повністю оголилася / Фото: Instagram

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