Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Повністю гола на пляжі: найвідвертіше фото словацької велосипедистки

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 липня, 21:14
Копіювати лінк
На березі Карибського моря спортсменка і Instagram-модель Люсія Яворчекова позувала в чому мати народила – дівчина вважає, що в такому вигляді вона приречена на безсмертя
Люсія Яворчекова знову запалює
Люсія Яворчекова знову запалює / Фото: Instagram

Колишня словацька велосипедистка Люсія Яворчекова опублікувала своє, мабуть, найвідвертіше фото в статусі Instagram-моделі – без одягу і навіть нижньої білизни.

Сексапільна спортсменка сфотографувалася на березі Карибського моря повністю голою.

"Якщо в тебе закохався Художник, ти ніколи не помреш", – написала у себе в Instagram Яворчекова, назвавши опублікований знімок частиною свого майбутнього календаря в стилі ню на 2022 рік

Додамо, що у Люсії Яворчекової понад два мільйони підписників, яких вона регулярно балує пікантними кадрами.

Люсія Яворчекова
Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Велосипедистка-модель Люсія Яворчекова
Велосипедистка-модель Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Люсія Яворчекова повністю оголилася
Люсія Яворчекова повністю оголилася / Фото: Instagram

Читайте також:

Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти