Повністю гола на пляжі: найвідвертіше фото словацької велосипедистки

Люсія Яворчекова знову запалює / Фото: Instagram
Колишня словацька велосипедистка Люсія Яворчекова опублікувала своє, мабуть, найвідвертіше фото в статусі Instagram-моделі – без одягу і навіть нижньої білизни.
Сексапільна спортсменка сфотографувалася на березі Карибського моря повністю голою.
"Якщо в тебе закохався Художник, ти ніколи не помреш", – написала у себе в Instagram Яворчекова, назвавши опублікований знімок частиною свого майбутнього календаря в стилі ню на 2022 рік
Додамо, що у Люсії Яворчекової понад два мільйони підписників, яких вона регулярно балує пікантними кадрами.
Люсія Яворчекова / Фото: Instagram
Велосипедистка-модель Люсія Яворчекова / Фото: Instagram
Люсія Яворчекова повністю оголилася / Фото: Instagram
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