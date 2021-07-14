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Абсолютно гола з дитиною: дружина чемпіона світу опублікувала відверте фото

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 липня, 08:33
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Відома модель Брітні Уорд, дружина чемпіона світу у Формулі-1 Дженсона Баттона, знялася з дочкою в неоднозначній фотосесії
Донька у Дженсона і Брітні народилася у грудні
Донька у Дженсона і Брітні народилася у грудні

Перед самим Новим роком в родині чемпіона світу у Формулі-1 Дженсона Баттона сталося поповнення. Його дружина, відома модель Брітні Уорд, народила дівчинку. Доньку назвали Ленні Монро.

Сьогодні Брітні знялася з малятком в неоднозначній фотосесії. Модель сфотографувалася абсолютно голою.

До речі, пара виховує двох дітей. У липні 2019-го у них народився син Хендрікс.

Чемпіон світу 2009 року у Формулі-1 Баттон живе з Брітні з 2016 року, після того, як розлучився з японською моделлю Джесікою Мічібатою. 12 червня 2018 року Баттон заручився з Брітні Уорд після двох років знайомства. У 2015-му дівчина з'явилася в журналі Playboy як "Міс січня".

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