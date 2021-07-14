Ірина Морозюк зізналася, скільки їй коштувало збільшення грудей

Пластична операція обійшлася красуні в 4500 євро, хоча чоловіка Ірини колишнього капітана Динамо Миколу Морозюка влаштовували і її натуральні груди

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Напередодні колишній капітан Динамо Микола Морозюк підтвердив, що зійшовся зі своєю дружиною Іриною. А сьогодні настала черга вже її одкровень.

Любителька пластичної хірургії Ірина Морозюк в Instagram відповіла на питання своєї підписниці: "Скільки такі груди коштують, якщо не секрет?"

"Мої – 4500 євро. Але це було понад три роки тому, – зізналася Ірина. – Де варто робити? Звичайно ж, Київ, тому що вибір фахівців великий, клініки іншого рівня"

Микола та Ірина Морозюк знову разом / Фото: Instagram

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Не залишила без уваги Ірина Морозюк й інше питання: "Скільки коштує попа?"

"Коштує багато присідань", – розповіла дружина ексдинамівця

Раніше Ірина Морозюк розповіла, чому вдалася до пластики грудей.

"У старших класах, коли дівчатка стають вже схожими на жінок, я відставала в цьому. У мене, звичайно, були комплекси. Доводилося носити одяг, що приховує відсутність всіх опуклостей на моєму тілі"

"Через деякий час, коли я зрозуміла, що це мені абсолютно не заважає бути привабливою для хлопців, все, звичайно, змінилося"

"Потім я познайомилася з моїм майбутнім чоловіком, ми розговорилися на тему збільшення грудей і від нього надійшла пропозиція про пластику: "Кохана, у тебе дуже гарні, маленькі груди, але якщо ти хочеш більші, то я не проти". І за місяць я вже була з красивим другим розміром"

"Операція минула чудово, за винятком того, що трохи неприємно відходила від наркозу", – розповідала Ірина Морозюк

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