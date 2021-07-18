Полностью голая на пляже: самое откровенное фото словацкой велосипедистки

Люсия Яворчекова снова зажигает / Фото: Instagram
Бывшая словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова опубликовала свое, пожалуй, самое откровенное фото в статусе Instagram-модели – никакой одежды и даже нижнего белья.
Сексапильная спортсменка сфотографировалась на берегу Карибского моря абсолютно голой.
"Если в тебя влюбился Художник, ты никогда не умрешь", – написала у себя в Instagram Яворчекова, назвав опубликованный снимок частью своего будущего календаря в стиле ню на 2022 год
Добавим, что у Люсии Яворчековой свыше двух миллионов подписчиков, которых она то и дело балует пикантными кадрами.
Люсия Яворчекова / Фото: Instagram
Велосипедистка-модель Люсия Яворчекова / Фото: Instagram
Люсия Яворчекова полностью обнажилась / Фото: Instagram
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