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Полностью голая на пляже: самое откровенное фото словацкой велосипедистки

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июля, 21:14
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На берегу Карибского моря спортсменка и Instagram-модель Люсия Яворчекова позировала в чем мать родила – девушка считает, что в таком виде она обречена на бессмертие
Люсия Яворчекова снова зажигает
Люсия Яворчекова снова зажигает / Фото: Instagram

Бывшая словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова опубликовала свое, пожалуй, самое откровенное фото в статусе Instagram-модели – никакой одежды и даже нижнего белья.

Сексапильная спортсменка сфотографировалась на берегу Карибского моря абсолютно голой.

"Если в тебя влюбился Художник, ты никогда не умрешь", – написала у себя в Instagram Яворчекова, назвав опубликованный снимок частью своего будущего календаря в стиле ню на 2022 год

Добавим, что у Люсии Яворчековой свыше двух миллионов подписчиков, которых она то и дело балует пикантными кадрами.

Люсия Яворчекова
Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Велосипедистка-модель Люсия Яворчекова
Велосипедистка-модель Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Люсия Яворчекова полностью обнажилась
Люсия Яворчекова полностью обнажилась / Фото: Instagram

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