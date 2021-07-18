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До колен! Девушка восходящей звезды Динамо поразила своими волосами

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июля, 18:05
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Сейчас у возлюбленной защитника Ильи Забарного Ангелины волосы – до пояса, а были еще длиннее – девушка поделилась с подписчиками архивным снимком
Девушка Ильи Забарного Ангелина
Девушка Ильи Забарного Ангелина / Фото: Instagram

Такими длинными волосами, как у девушки 18-летнего Ильи Забарного Ангелины, вряд ли похвастается любая другая красотка из числа вторых половинок игроков Динамо.

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На вопрос одной из подписчиц, свои у Ангелины волосы или наращенные, она в сториз Instagram ответила: "Свои".

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Но это сейчас у возлюбленной Забарного волосы – до пояса.

А были – вообще до колен.

Об этом свидетельствует фото Ангелины, когда ей было 10 лет. Девушка решила поделиться архивным снимком с фолловерами, добавив, что с тех пор уже два-три раза стриглась.

Напомним, что возлюбленная Ильи Забарного Ангелина является дочкой Юлии Леус – жены известного телеведущего Андрея Джеджулы. Девушке – 19 лет, она изучает иностранные языки в КНУ имени Тараса Шевченко.

Илья Забарный и его любовь Ангелина
Илья Забарный и его любовь Ангелина / Фото: Instagram

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