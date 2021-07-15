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Ризатдинова без фильтров и мейкапа: фото-огонь из Турции

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
15 июля, 12:56
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Знаменитая украинская гимнастка на берегу Средиземного моря показала, какая она без косметики – поклонники называют Анну просто божественной
Анна Ризатдинова выступает за естественную красоту
Анна Ризатдинова выступает за естественную красоту / Фото: Instagram

Бронзовая призерка Олимпиада-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова спустя годы после завершения карьеры продолжает оставаться в невероятной форме.

27-летняя уроженка Симферополя, отдыхающая сейчас в турецкой Анталье, показала свое фото в бикини цвета кешью на берегу Средиземного моря.

"Без фильтров и мейка", – написала в Instagram Ризатдинова

Фолловеры в восторге от снимка Анны Ризатдиновой – вот их комментарии:

  • "Шикарные ноги, Анна. Нереально красиво выглядите"
  • "Красота от земли и до неба"
  • "Фигура божественная"

Ранее мы рассказывали, как Анна Ризатдинова с сыном болела за сборную Украины на Евро-2020.

"Я болела дома, с Ромочкой. Мне удалось получить долгожданную футболку сборной, и у нас была максимально спортивная атмосфера", – поделилась с "Сегодня" Анна

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