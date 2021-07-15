Ризатдинова без фильтров и мейкапа: фото-огонь из Турции

Бронзовая призерка Олимпиада-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова спустя годы после завершения карьеры продолжает оставаться в невероятной форме.
27-летняя уроженка Симферополя, отдыхающая сейчас в турецкой Анталье, показала свое фото в бикини цвета кешью на берегу Средиземного моря.
"Без фильтров и мейка", – написала в Instagram Ризатдинова
Фолловеры в восторге от снимка Анны Ризатдиновой – вот их комментарии:
- "Шикарные ноги, Анна. Нереально красиво выглядите"
- "Красота от земли и до неба"
- "Фигура божественная"
Ранее мы рассказывали, как Анна Ризатдинова с сыном болела за сборную Украины на Евро-2020.
"Я болела дома, с Ромочкой. Мне удалось получить долгожданную футболку сборной, и у нас была максимально спортивная атмосфера", – поделилась с "Сегодня" Анна
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