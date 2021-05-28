Прикрыла грудь цветами и вспомнила о Крыме: романтическое фото Ризатдиновой

Знаменитая украинская чемпионка по художественной гимнастике показалась в необычном облачении и поделилась яркими воспоминаниями о малой родине

Анна Ризатдинова выступает за естественную красоту / Фото: Instagram

Многократная призерка чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр-2016 Анна Ризатдинова сегодня пребывала в ностальгическом настроении. 27-летняя бывшая гимнастка на свой страничке в Instagram опубликовала новый пост с неординарной фотографией и текстом.

Мы писали, что Ризатдинова презентовала свою книгу о спорте.

Девушка предстала в белых брюках топлес, но прикрыла грудь красивыми цветами. Подпись под кадром оказалась довольно длинной. Ее Аня посвятила Крыму:

"Все чаще вспоминаю свою маленькую родину – Крым. Кто не знал, я родилась в Симферополе и там пришла в дело своей жизни – гимнастику. Решила поделиться своими воспоминаниями, которые описала в книге "Мой роман со спортом".

Далее Ризатдинова делится детскими воспоминаниями:

"Первое, что помню, – море! Ведь я появилась на свет в 1993 году в городе Симферополе. Мне три с небольшим года. Я стою на берегу и смотрю, как вдалеке проплывает корабль. Потом корабль исчезает, а перед глазами остается что-то огромное, яркое, безбрежное. Синь, сливающаяся с небом, и никаких очерченных границ. Я думаю – что же там, за горизонтом? Возможно, в людях, родившихся у моря, внутри тоже живет какая-то необузданная стихия и в то же время – размеренность и покой. Так и во мне. И стоит только разбудить эти природные стихии, как они становятся помощниками в твоих начинаниях и победах".

А Крым для спортсменки и тренера остается особенным местом:

"У каждого человека есть свое место силы. Мое – Крым с его искрящимся морем, могуществом гор, стройностью пирамидальных кипарисов, плодоносящими виноградниками, запахом можжевельника и, конечно же, солнцем. Оно заряжало позитивом с раннего детства. Мне всегда казалось, что крымчане – улыбчивые, счастливые люди, потому что живут в райском уголке земли, где много солнечных дней и всегда тепло. Наверное, место, где мы появляемся на свет, тоже определяет нашу судьбу, как и люди".

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Напомним, осенью 2017 года гимнастка родила сына Романа от бывшего депутата Александра Онищенко.

Смотрите, как Анна и теннисистка Элина Свитолина снимались в телешоу:

Свитолина и Ризатдинова на телешоу