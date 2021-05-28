Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Прикрыла грудь цветами и вспомнила о Крыме: романтическое фото Ризатдиновой

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
28 мая, 22:17
Копировать ссылку
Знаменитая украинская чемпионка по художественной гимнастике показалась в необычном облачении и поделилась яркими воспоминаниями о малой родине
Анна Ризатдинова выступает за естественную красоту
Анна Ризатдинова выступает за естественную красоту / Фото: Instagram

Многократная призерка чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр-2016 Анна Ризатдинова сегодня пребывала в ностальгическом настроении. 27-летняя бывшая гимнастка на свой страничке в Instagram опубликовала новый пост с неординарной фотографией и текстом.

Мы писали, что Ризатдинова презентовала свою книгу о спорте.

Девушка предстала в белых брюках топлес, но прикрыла грудь красивыми цветами. Подпись под кадром оказалась довольно длинной. Ее Аня посвятила Крыму:

"Все чаще вспоминаю свою маленькую родину – Крым. Кто не знал, я родилась в Симферополе и там пришла в дело своей жизни – гимнастику. Решила поделиться своими воспоминаниями, которые описала в книге "Мой роман со спортом".

Далее Ризатдинова делится детскими воспоминаниями:

"Первое, что помню, – море! Ведь я появилась на свет в 1993 году в городе Симферополе. Мне три с небольшим года. Я стою на берегу и смотрю, как вдалеке проплывает корабль. Потом корабль исчезает, а перед глазами остается что-то огромное, яркое, безбрежное. Синь, сливающаяся с небом, и никаких очерченных границ. Я думаю – что же там, за горизонтом? Возможно, в людях, родившихся у моря, внутри тоже живет какая-то необузданная стихия и в то же время – размеренность и покой. Так и во мне. И стоит только разбудить эти природные стихии, как они становятся помощниками в твоих начинаниях и победах".

А Крым для спортсменки и тренера остается особенным местом:

"У каждого человека есть свое место силы. Мое – Крым с его искрящимся морем, могуществом гор, стройностью пирамидальных кипарисов, плодоносящими виноградниками, запахом можжевельника и, конечно же, солнцем. Оно заряжало позитивом с раннего детства. Мне всегда казалось, что крымчане – улыбчивые, счастливые люди, потому что живут в райском уголке земли, где много солнечных дней и всегда тепло. Наверное, место, где мы появляемся на свет, тоже определяет нашу судьбу, как и люди".

Читайте также:Ризатдинова в ужасе от Египта, но рискнула забраться на верблюда.

Напомним, осенью 2017 года гимнастка родила сына Романа от бывшего депутата Александра Онищенко.

Смотрите, как Анна и теннисистка Элина Свитолина снимались в телешоу:

Свитолина и Ризатдинова на телешоу
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять