Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Абсолютно голая с ребенком: жена чемпиона мира опубликовала откровенное фото

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июля, 08:33
Копировать ссылку
Известная модель Бритни Уорд, супруга чемпиона мира в Формуле-1 Дженсона Баттона, снялась с дочкой в неоднозначной фотосессии
Дочка у Дженсона и Бритни родилась в декабре
Дочка у Дженсона и Бритни родилась в декабре

Перед самым Новым годом в семье чемпиона мира в Формуле-1 Дженсона Баттона случилось пополнение. Его супруга, известная модель Бритни Уорд, родила девочку. Дочь назвали Ленни Монро.

Сегодня Бритни снялась с малюткой в неоднозначной фотосессии. Модель сфотографировалась абсолютно голой.

Кстати, пара воспитывает двоих детей. В июле 2019-го у них родился сын Хендрикс.

Чемпион мира 2009 года Формулы-1 Баттон живет с Бритни с 2016 года, после того, как расстался с японской моделью Джессикой Мичибатой. 12 июня 2018 года Баттон обручился с Бритни Уорд после двух лет знакомства. В 2015-м девушка появилась в журнале Playboy как "Мисс январь".

В тренде

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Опрос
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной Украины
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять