Ризатдинова блеснула изящной фигурой в элегантном платье

Знаменитая украинская гимнастка похвасталась романтическими фотографиями и рассказала о своих тайных желаниях

Анна Ризатдинова выступает за естественную красоту / Фото: Instagram

Призерка Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Анна Ризатдинова продолжает покорять соцсети. Недавно Ризатдинова прикрыла грудь цветами и вспомнила о Крыме. Сегодня девушка блеснула на яркой модельной фотографии с романтической подписью.

27-летняя красавица предстала в Instagram в бирюзовом платье, белых перчатках с цветами. Сопроводила кадр крымчанка размышлениями о любимом человеке.

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А чуть ранее Аня продемонстрировала серию черно-белых фотографий, одна из которых попала на обложку книги фотохудожника. При этом она призналась, что мечтает попробовать себя в роли ведущей, а также хочет открыть еще несколько филиалов своей академии гимнастики не только в Киеве, но и по всей стране.

Напомним, Ризатдинова воспитывает трехлетнего сына от опального экс-депутата Александра Онищенко.

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