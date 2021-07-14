Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Ирина Морозюк призналась, сколько ей стоило увеличение груди

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июля, 13:53
Копировать ссылку
Пластическая операция обошлась красотке в 4500 евро, хотя мужа Ирины бывшего капитана Динамо Николая Морозюка устраивала и ее натуральная грудь
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Накануне бывший капитан Динамо Николай Морозюк подтвердил, что сошелся со своей женой Ириной. А сегодня настал черед уже ее откровений.

Любительница пластической хирургии Ирина Морозюк в Instagram ответила на вопрос своей подписчицы: "Сколько такая грудь стоит, если не секрет?"

"Моя – 4500 евро. Но это было больше трех лет назад, – призналась Ирина. – Где стоит делать? Конечно же, Киев, потому что выбор специалистов большой, клиники другого уровня"

Николай и Ирина Морозюк снова вместе
Николай и Ирина Морозюк снова вместе / Фото: Instagram

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Не оставила без внимания Ирина Морозюк и другой вопрос: "Сколько стоит попа?"

"Стоит много приседаний", – рассказала супруга экс-динамовца

Ранее Ирина Морозюк поведала, почему прибегла к пластике груди.

"В старших классах, когда девочки становятся уже похожими на девушек, я отставала в этом. У меня, конечно, были комплексы. Приходилось носить одежду, скрывающую отсутствие всех выпуклостей на моем теле"

"Спустя время, когда я поняла, что это мне абсолютно не мешает быть привлекательной для парней, все, конечно, изменилось"

"Потом я познакомилась с моим будущим мужем, мы разговорились на тему увеличения груди и от него поступило предложение о пластике: "Любимая, у тебя очень красивая, маленькая грудь, но если ты хочешь больше, то я не против". И через месяц я уже была с красивым вторым размером"

"Операция прошла замечательно, за исключением того, что немного неприятно отходила от наркоза", – рассказывала Ирина Морозюк

Смотрите, как Ирина Морозюк терпит инъекции в скулу

Ирина Морозюк Видео: Instagram

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять