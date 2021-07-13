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Не фигура, а песня! Невеста Роналду восхитила подводным плаванием (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
13 июля, 16:07
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УЕФА забыл включить Криштиану в символическую сборную чемпионата Европы, а вот возлюбленная португальца ярко напомнила о себе, превратившись в русалочку
Джорджина Родригес, подводное плавание
Джорджина Родригес, подводное плавание / Фото: Instagram

Возлюбленная нападающего Ювентуса Криштиану Роналду испанка Джорджина Родригес восхитила своих подписчиков, опубликовав в Instagram видео с отдыха на Мальорке.

Невеста знаменитого португальского форварда похвасталась гибкостью своего тела, плавая под водой. Симфоническая музыка лишь добавила эффектности видео.

"Теперь мы знаем, как выглядит реальная русалочка", – пишут в комментариях фолловеры Джорджины

Напомним, Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатных матерей: Криштиану-младший и двойняшки Ева и Матео.

Добавим, что Роналду составил компанию своему семейству на яхте в Средиземном море после того, как со сборной Португалии вылетел с Евро-2020, уступив в 1/8 финала Бельгии 0:1.

При этом, несмотря на пять забитых мячей и статус лучшего бомбардира турнира, Роналду оставили вне символической сборной Евро.

Смотрите, как Роналду вылетел с Евро-2020

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F
#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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И
Г
О
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Нидерланды
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Австрия
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3
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Северная Македония
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И
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О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
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2
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