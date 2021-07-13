Не фигура, а песня! Невеста Роналду восхитила подводным плаванием (видео)

УЕФА забыл включить Криштиану в символическую сборную чемпионата Европы, а вот возлюбленная португальца ярко напомнила о себе, превратившись в русалочку

Джорджина Родригес, подводное плавание / Фото: Instagram

Возлюбленная нападающего Ювентуса Криштиану Роналду испанка Джорджина Родригес восхитила своих подписчиков, опубликовав в Instagram видео с отдыха на Мальорке.

Невеста знаменитого португальского форварда похвасталась гибкостью своего тела, плавая под водой. Симфоническая музыка лишь добавила эффектности видео.

"Теперь мы знаем, как выглядит реальная русалочка", – пишут в комментариях фолловеры Джорджины

Напомним, Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатных матерей: Криштиану-младший и двойняшки Ева и Матео.

Добавим, что Роналду составил компанию своему семейству на яхте в Средиземном море после того, как со сборной Португалии вылетел с Евро-2020, уступив в 1/8 финала Бельгии 0:1.

При этом, несмотря на пять забитых мячей и статус лучшего бомбардира турнира, Роналду оставили вне символической сборной Евро.

Смотрите, как Роналду вылетел с Евро-2020