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Ризатдинова в ужасе от Египта, но рискнула забраться на верблюда

Елена Павлова Елена Павлова
26 мая, 22:55
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Украинская гимнастка Анна Ризатдинова с мастер-классом посетила Каир, но осталась разочарована мусором и движением машин, хотя восторгается древней цивилизацией
Анна Ризатдинова в теплых краях
Анна Ризатдинова в теплых краях / Фото: Instagram

Призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова в последнее время много путешествует по работе, дает мастер-классы. Крайней остановкой спортсменки был Каир, где крымской красавице даже удалось оседлать верблюда. Ранее Ризатдинова назвала шесть способов, как избавиться от стресса.

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"Я впервые была в Египте. Ожидания были огромные, потому что мне очень нравится все, что связано с Древним Египтом! Пирамиды, мумии, папирус и все изобретения древней цивилизации. Но нынешний Каир полностью разочаровал! Мусор на улицах, отсутствие нормальных дорог и тротуаров. Движение машин вгоняло меня в ужас: такое чувство, что правила дорожного движения в Каире отсутствуют. И складывается впечатление, что там не уважают свои достопримечательности", – написала Анна в Instagram

"Но всегда есть и другая сторона медали. Я в восторге от Исторического музея Египта. Потрясает и вызывает шок, как можно было все это придумать, не имея нынешних технологий! Так увлеклась, что в аэропорту пересмотрела документальные фильмы на тему Древнего Египта. Очень захватывает! Ученые до сих пор не могут найти ответы на все вопросы об этом периоде истории. Успела полакомиться пахлавой и люля-кебаб. Такая ностальгия, будто вернулась в родной Крым"

Ранее мы рассказывали, кто любимые актеры Анны Ризатдиновой.

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