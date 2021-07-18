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Купальник даже не видно: Джорджина Родригес в откровенной позе загорает на яхте

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 июля, 15:54
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Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес наслаждается отдыхом на собственной яхте. Девушка загорает в крохотном купальнике и сводит с ума своих фанатов
Джорджина Родригес отдыхает на яхте
Джорджина Родригес отдыхает на яхте / Фото: Instagram

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес зажгла во время отдыха на яхте. Красотка похвасталась горячим фото на палубе, где девушка загорала, выставив напоказ свои формы. При этом, Джорджина была одета в такой крохотный купальник, что казалось, будто она лежит полностью обнаженная.

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Поклонникам Джорджины фото пришлось по душе. Всего за час оно собрало почти 750 тысяч лайков. Учитывая, что у нее 26 миллионов подписчиков в Instagram, количество сердечек под фото точно увеличится.

В тренде

А накануне невеста Роналду зажигала в Каннах в сексуальном платье из кожи, пока форвард загорал. Любимая Криштиану Роналду испанская красавица Джорджина Родригес посетила Каннский фестиваль и зажгла на красной дорожке в своем эффектном наряде.

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