Невеста динамовца за 11 миллионов евро бросила работу репетитором

За несколько месяцев работы репетитором английского девушка Ильи Забарного Ангелина вымоталась и поняла, что может выгореть. Сейчас у нее есть другое занятие по душе

Илья Забарный и его девушка Ангелина / Фото: Instagram

Девушка 18-летнего защитника Динамо и сборной Украины Ильи Забарного, который после Евро-2020 подорожал с 6 до 11 млн евро, рассказала, как самостоятельно зарабатывает себе на жизнь.

Напомним, что возлюбленная Забарного 19-летняя Ангелина является дочкой Юлии Леус – жены известного телеведущего Андрея Джеджулы.

"Я учусь на третьем курсе в Институте филологии КНУ. Изучаю испанский, английский и вскоре – французский, – рассказала своим фолловерам в Instagram Ангелина. – На первом курсе я работала репетитором английского. За пару месяцев я очень вымоталась и поняла, что надо дать себе паузу. Пока языков мне хватает в обучении. Если добавить их в работу, у меня просто случится выгорание"

"Сейчас моя работа приносит мне удовольствие и вдохновляет, так и должно быть (мое мнение). После окончания университета, возможно, все изменится"

КЕМ ЖЕ РАБОТАЕТ ДЕВУШКА ЗАБАРНОГО

"Сторисмейкер, контент-мейкер, визуал-мейкер, немного менеджер, дизайнер и таргетолог, – говорит о себе Ангелина. – В двух словах, делаю красивые сторисы, визуалы, веду аккаунты. В основном, занимаюсь коммерческими аккаунтами"

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Забарный и его возлюбленная Ангелина / Фото: Instagram

Илья Забарный и его любовь Ангелина / Фото: Instagram

Ранее мы рассказывали, что жена ассистента главного тренера Динамо Олега Гусева Мария владеет клиникой эстетической медицины и косметологии в Киеве, куда захаживает и ее муж: "Делает ли он тут какие-то процедуры? Да. Но он меня прибьет, если я скажу, что именно. Могу назвать лишь одно – чистка лица. Все остальное – тайна".