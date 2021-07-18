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Купальник навіть не видно: Джорджина Родрігес у відвертій позі засмагає на яхті

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 липня, 15:54
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Кохана Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес насолоджується відпочинком на власній яхті. Дівчина засмагає в крихітному купальнику і зводить з розуму своїх фанатів
Джорджина Родригес відпочиває на яхті
Джорджина Родригес відпочиває на яхті / Фото: Instagram

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес запалила під час відпочинку на яхті. Красуня похвалилася гарячим фото на палубі, де дівчина засмагала, виставивши напоказ свої форми. При цьому, Джорджина була одягнена в такий крихітний купальник, що здавалося, ніби вона лежить повністю оголена.

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Шанувальникам Джорджіни фото припало до душі. Всього за годину воно зібрало майже 750 тисяч лайків. З огляду на те, що у неї 26 мільйонів підписників у Instagram, кількість сердечок під фото точно збільшиться.

В тренді

А напередодні наречена Роналду запалювала в Каннах в сексуальній сукні зі шкіри, поки форвард засмагав. Улюблена Кріштіану Роналду іспанська красуня Джорджина Родрігес відвідала Каннський фестиваль і запалила на червоній доріжці в своєму ефектному вбранні.

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