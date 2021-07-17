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Наречена динамівця за 11 мільйонів євро кинула роботу репетитором

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 липня, 17:18
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За кілька місяців роботи репетитором англійської дівчина Іллі Забарного Ангеліна вимоталася і зрозуміла, що може вигоріти. Зараз у неї є інше заняття до душі
Ілля Забарний і його дівчина Ангеліна
Ілля Забарний і його дівчина Ангеліна / Фото: Instagram

Дівчина 18-річного захисника Динамо і збірної України Іллі Забарного, який після Євро-2020 подорожчав з 6 до 11 млн євро, розповіла, як самостійно заробляє собі на життя.

Нагадаємо, що кохана Забарного 19-річна Ангеліна є донькою Юлії Леус – дружини відомого телеведучого Андрія Джеджули.

"Я вчуся на третьому курсі в Інституті філології КНУ. Вивчаю іспанську, англійську і незабаром – французьку, – розповіла своїм фоловерам в Instagram Ангеліна. – На першому курсі я працювала репетитором англійської. За пару місяців я дуже вимоталася і зрозуміла, що треба дати собі паузу. Поки мов мені вистачає в навчанні. Якщо додати їх до роботи, у мене просто станеться вигорання"

"Наразі моя робота приносить мені задоволення і надихає, так і має бути (моя думка). Після закінчення університету, можливо, все зміниться"

КИМ ЖЕ ПРАЦЮЄ ДІВЧИНА ЗАБАРНОГО

"Сторісмейкер, контент-мейкер, візуал-мейкер, трохи менеджер, дизайнер і таргетолог, – каже про себе Ангеліна. – Двома словами, роблю гарні сторіс, візуали, веду акаунти. В основному, займаюся комерційними акаунтами"

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Забарний і його кохана Ангеліна
Забарний і його кохана Ангеліна / Фото: Instagram

Ілля Забарний і його любов Ангеліна
Ілля Забарний і його любов Ангеліна / Фото: Instagram

Раніше ми розповідали, що дружина асистента головного тренера Динамо Олега Гусєва Марія володіє клінікою естетичної медицини і косметології в Києві, куди заходить і її чоловік: "Чи робить він тут якісь процедури? Так. Але він мене приб'є, якщо я скажу, що саме. Можу назвати лише одне – чистка обличчя. Решта – таємниця".

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