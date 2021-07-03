Подкопаєва про смерть другого батька: Він до останнього боровся з хворобою

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва сумує після смерті Олега Остапенка, який був для неї не просто тренером

Лілія Подкопаєва та Олег Остапенко / Фото: Instagram

3 липня 2021 року на 77-му році життя помер знаменитий тренер Лілії Подкопаєвої, український фахівець зі спортивної гімнастики Олег Васильович Остапенко. Титулована учениця у ту ж мить же відреагувала на відхід близької людини.

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"Друзі, сьогодні цей світ покинула прекрасна людина і видатний тренер. Не стало Олега Васильовича Остапенка. Для мене це був не просто тренер, який виводив мене на поміст в Атланті, а, скоріше, мій другий батько. Він до останнього боровся з хворобою, але, мабуть, там нагорі вирішили, що настав його час. Дорогий Олег Васильович, назавжди залишуся вдячна Вам за все, що Ви зробили для мене і для нашої країни. Пам'ять про Вас залишиться назавжди в наших серцях", – написала в своєму Instagram Подкопаєва

Остапенко був особистим тренером українських гімнасток Тетяни Лисенко і Лілії Подкопаєвої. Перша під його керівництвом виграла дві золоті медалі на Олімпіаді-1992 у Барселоні, друга – два "золота" на Іграх-1996 року в Атланті.

Відзначимо, що на початку 2000-х років Остапенко працював з жіночою збірною Бразилії, згодом очолював жіночу національну команду Білорусі. Останнім часом фахівець тренував жіночу збірну України.

Олег Остапенко і Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Раніше в страшній аварії загинув талановитий бігун, вигравав медалі чемпіонату світу.