26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
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Італія --
Австрія --
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Нідерланди --
Чехія --
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Бельгія --
Португалія --
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Хорватія --
Іспанія --
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У страшній аварії загинув талановитий бігун, який вигравав медалі чемпіонату світу

Олена Павлова Олена Павлова
26 червня, 16:42
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Катарський легкоатлет Абдалелах Харун, який спеціалізувався на бігу на 400 метрів, трагічно пішов з життя 26 червня у віці 24 років
Бігун Абдалелах Харун загинув в аварії/Фото World Athletics
Бігун Абдалелах Харун загинув в аварії/Фото World Athletics

Пішов з життя бронзовий призер чемпіонату світу з легкої атлетики-2017 в бігу на 400 метрів катарець Абдалелах Харун. 26 червня він загинув в аварії. Талановитому спринтерові було всього 24 роки. Раніше 21-річна українська рекордсменка загинула в ДТП.

Про загибель Харуна в своєму Twitter повідомив World Athletics. У свою чергу видання Athletics Weekly уточнило, що катарський бігун загинув у страшній автомобільній катастрофі. Смерть легкоатлета підтверджує і НОК Катару.

Старший з п'яти братів і сестер Харун народився в Судані, де спочатку захоплювався боксом і футболом. Його спринтерський потенціал був помічений вчителем, який порадив хлопцю перебратися в легку атлетику. Дядько Абдалелаха жив в Катарі, і тренер порадив Харуну виступати за цю за арабську країну.

Харун зробив прорив у 2015 році, коли він виграв чемпіонат Азії на 400 м у віці 18 років і встановив рекорд Азії серед молоді до 20 років – 44,27 секунди. Крім "бронзи" ЧС-2017 в активі Харуна є "срібло" світу 2016 в приміщенні. А у 2016 році він виграв юніорську світову першість і брав участь в ОІ-2016 в Ріо.

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Останнім часом переможець етапів Діамантової ліги проходив програму реабілітації після серйозної травми стегна і готувався до кваліфікації на Олімпійські ігри в Токіо-2020.

Раніше ми писали, що російський бігун потонув після ультрамарафону на 1900 км.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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