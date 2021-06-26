У страшній аварії загинув талановитий бігун, який вигравав медалі чемпіонату світу

Катарський легкоатлет Абдалелах Харун, який спеціалізувався на бігу на 400 метрів, трагічно пішов з життя 26 червня у віці 24 років

Бігун Абдалелах Харун загинув в аварії/Фото World Athletics

Пішов з життя бронзовий призер чемпіонату світу з легкої атлетики-2017 в бігу на 400 метрів катарець Абдалелах Харун. 26 червня він загинув в аварії. Талановитому спринтерові було всього 24 роки. Раніше 21-річна українська рекордсменка загинула в ДТП.

Про загибель Харуна в своєму Twitter повідомив World Athletics. У свою чергу видання Athletics Weekly уточнило, що катарський бігун загинув у страшній автомобільній катастрофі. Смерть легкоатлета підтверджує і НОК Катару.

Старший з п'яти братів і сестер Харун народився в Судані, де спочатку захоплювався боксом і футболом. Його спринтерський потенціал був помічений вчителем, який порадив хлопцю перебратися в легку атлетику. Дядько Абдалелаха жив в Катарі, і тренер порадив Харуну виступати за цю за арабську країну.

Харун зробив прорив у 2015 році, коли він виграв чемпіонат Азії на 400 м у віці 18 років і встановив рекорд Азії серед молоді до 20 років – 44,27 секунди. Крім "бронзи" ЧС-2017 в активі Харуна є "срібло" світу 2016 в приміщенні. А у 2016 році він виграв юніорську світову першість і брав участь в ОІ-2016 в Ріо.

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Останнім часом переможець етапів Діамантової ліги проходив програму реабілітації після серйозної травми стегна і готувався до кваліфікації на Олімпійські ігри в Токіо-2020.

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