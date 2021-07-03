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Помер тренер Подкопаєвої. Лікарі не могли зрозуміти, що з ним

Олег Люлька Олег Люлька
3 липня, 16:23
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Під керівництвом Олега Остапенка Лілія Подкопаєва стала дворазовою олімпійською чемпіонкою Атланти-1996. Він страждав від бактеріальної інфекції, але лікарям не вдавалося встановити точний діагноз
Олег Остапенко і Лілія Подкопаєва
Олег Остапенко і Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

3 липня 2021 року на 77-му році життя помер знаменитий український тренер зі спортивної гімнастики Олег Васильович Остапенко.

Він був особистим тренером українських гімнасток Тетяни Лисенко і Лілії Подкопаєвої. Перша під його керівництвом виграла дві золоті медалі на Олімпіаді-1992 у Барселоні, друга – два "золота" на Іграх-1996 в Атланті.

Про смерть Остапенка повідомляє сайт федерації гімнастики РФ.

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Відзначимо, що на початку 2000-х років Остапенко працював з жіночою збірною Бразилії, згодом очолював жіночу національну команду Білорусі. Останнім часом фахівець тренував жіночу збірну України.

"У житті кожного професійного спортсмена є людина, з якою він зберігає тісний зв'язок. Такою людиною, безумовно, є його тренер, оскільки саме він формує не тільки спортивний характер, але також є життєвим наставником. У моєму житті такою людиною є Олег Васильович Остапенко, з яким ми пройшли через багато чого", – говорила недавно Лілія Подкопаєва

Водночас у травні Подкопаєва розповідала в Instagram, що у Остапаненка серйозні проблеми зі здоров'ям, і закликала небайдужих допомогти фінансово у його лікуванні.

"Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики, та й просто прекрасна людина Олег Васильович потрапив в біду: він перебуває в київській реанімації з бактеріальною інфекцією. Лікарі не можуть остаточно встановити діагноз, а щоденне перебування в реанімації вимагає значних коштів. Тому я закликаю кожного з вас по можливості надати допомогу великому українському тренеру зі світовим ім'ям", – писала Лілія

На жаль, боротьба за життя Олега Остапенка не стала успішною...

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Раніше в страшній аварії загинув талановитий бігун, що вигравав медалі чемпіонату світу.

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