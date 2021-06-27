Точнісінько як з Еріксеном: нові подробиці смерті футболіста в Москві

17-річний Максим Добровольський упав на рівному місці – так само, як данець Еріксен на Євро-2020. Тільки ось у Москві лікаря, щоб врятувати гравця, поблизу не виявилося

Швидка не врятувала футболіста в Москві / Фото: gazeta.ru

З'явилися подробиці смерті 17-річного спортсмена під час матчу любительської футбольної ліги в Москві. Один з учасників цього поєдинку на ім'я Василь підтвердив, що все сталося точнісінько як з Крістіаном Еріксеном на Євро-2020, з тією лише різницею, що в столиці РФ хлопця не врятували.

Дійсно, юнак не мав права грати – оскільки не був заявлений на турнір. Порушення регламенту коштувало йому життя.

"Минуло буквально п'ять хвилин з початку гри, ніякого навантаження, жодних зіткнень. Хлопець біг і впав. І все, – наводить слова Василя Чемпіонат. – Спробували надати першу допомогу. Подумали, що це перегрів, полили йому потилицю водою, перевернули на бік. Потім стан почав погіршуватися, миттєво викликали швидку. Чекали ми її, за моїми відчуттями, хвилин 15. Біля стадіону карета не чергувала. З одного боку, це ненормально, з іншого – це ЛФЛ. Не знаю, як це регламентується"

"Я з хлопцем познайомився під час гри. Це друг нашого гравця, який вже був заявлений. Так, ми порушили правило заявки, але ніхто і так медогляд не проходить. Сам факт заявки порушили, тому що не встигли потрапити в дедлайн. Хотіли заявити наступного разу. Не вистачало гравців, хотіли знайти побільше, оскільки спека. І ось наш гравець сказав, що є друг, який готовий за нас грати"

"Звали його Максим Добровольський, хлопцеві 17 років. Дуже шкода, молодий хлопець. Причому абсолютно на рівному місці. Реально як ситуація з Еріксеном, але там професійний футбол. Лікарі нам не казали причину смерті. Обов'язково запитаємо у сім'ї, чи потрібна наша допомога. Ми готові підтримати, наскільки це можливо"

Швидка не врятувала / Фото: sport24.ru

Друг померлого Максима Добровольського Тимофій Вяткін додав:

"Нас покликав у команду на перегляд наш спільний товариш. Приїхали на гру, зайшли на стадіон. Нічого не віщувало біди, Макс був в абсолютно нормальному стані. Минуло п'ять хвилин гри, Максим за цей час завдав всього один удар. Після чого він просто йшов назад і впав. Ми всі підбігли, мій товариш, який був на трибуні, дістав у нього язик з горла і повернув на бік"

"Я в цей момент оглянув стадіон у пошуках медичного працівника, який зобов'язаний бути присутнім на стадіоні згідно з регламентом. Це обов'язковий пункт. Але ніде працівника не було, що суперечить заяві ЛФЛ. Ми відразу викликали швидку, але приїхала вона хвилин за 20. Потім друга швидка, потім реанімація. Але врятувати вони його не змогли"

"Мені образливо чути заяви президента ЛФЛ Дмитра Смирнова. Він заявив, що Макс отримав допомогу від медичних працівників. Але це просто спроба виправдатися і врятувати репутацію. Насправді медпрацівників не було, а Максим помирав на колінах у мого друга"

"Медичного висновку ще не було, але, найімовірніше, це зупинка серця. Випадок реально точнісінько як з Еріксеном. Тепер кажуть, що, мовляв, Макс не був заявлений. Але яка різниця. Йому зобов'язані були надати допомогу від медпрацівника. Але його на стадіоні не було", – сказав Тимофій Вяткін

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

Нагадаємо, Крістіана Еріксена, в якого сталася зупинка серця під час матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія в Копенгагені, вдалося врятувати завдяки вчасному використанню дефібрилятора.