Умер тренер Подкопаевой. Врачи не могли понять, что с ним

Под руководством Олега Остапенко Лилия Подкопаева стала двукратной олимпийской чемпионкой Атланты-1996. Он страдал от бактериальной инфекции, но врачам не удавалось поставить точный диагноз

Олег Остапенко и Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

3 июля 2021 года на 77-м году жизни скончался знаменитый украинский тренер по спортивной гимнастике Олег Васильевич Остапенко.

Он являлся личным тренером украинских гимнасток Татьяны Лысенко и Лилии Подкопаевой. Первая под его руководством выиграла две золотые медали на Олимпиаде-1992 в Барселоне, вторая – два "золота" на Играх-1996 в Атланте.

О смерти Остапенко сообщает сайт федерации гимнастики РФ.

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Отметим, что в начале 2000-х годов Остапенко работал с женской сборной Бразилии, впоследствии возглавлял женскую национальную команду Беларуси. В последнее время специалист тренировал женскую сборную Украины.

"В жизни каждого профессионального спортсмена есть человек, с которым он сохраняет тесную связь. Таким человеком, безусловно, является его тренер, поскольку именно он формирует не только спортивный характер, но и является жизненным наставником. В моей жизни таким человеком является Олег Васильевич Остапенко, с которым мы прошли через многое", – говорила недавно Лилия Подкопаева

При этом в мае Подкопаева рассказывала в Instagram, что у Остапаненко серьезные проблемы со здоровьем, и призывала неравнодушных помочь финансово в его лечении.

"Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике, да и просто прекрасный человек Олег Васильевич попал в беду: он находится в киевской реанимации с бактериальной инфекцией. Врачи не могут окончательно поставить диагноз, а ежедневное пребывание в реанимации требует значительных средств. Поэтому я призываю каждого из вас по возможности оказать помощь великому украинскому тренеру с мировым именем", – писала Лилия

Увы, борьба за жизнь Олега Остапенко успехом не увенчалась...

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