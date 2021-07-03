3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Умер тренер Подкопаевой. Врачи не могли понять, что с ним

Олег Люлька Олег Люлька
3 июля, 16:23
Копировать ссылку
Под руководством Олега Остапенко Лилия Подкопаева стала двукратной олимпийской чемпионкой Атланты-1996. Он страдал от бактериальной инфекции, но врачам не удавалось поставить точный диагноз
Олег Остапенко и Лилия Подкопаева
Олег Остапенко и Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

3 июля 2021 года на 77-м году жизни скончался знаменитый украинский тренер по спортивной гимнастике Олег Васильевич Остапенко.

Он являлся личным тренером украинских гимнасток Татьяны Лысенко и Лилии Подкопаевой. Первая под его руководством выиграла две золотые медали на Олимпиаде-1992 в Барселоне, вторая – два "золота" на Играх-1996 в Атланте.

О смерти Остапенко сообщает сайт федерации гимнастики РФ.

Читайте также: Один в один как с Эриксеном: новые подробности смерти футболиста в Москве

Отметим, что в начале 2000-х годов Остапенко работал с женской сборной Бразилии, впоследствии возглавлял женскую национальную команду Беларуси. В последнее время специалист тренировал женскую сборную Украины.

"В жизни каждого профессионального спортсмена есть человек, с которым он сохраняет тесную связь. Таким человеком, безусловно, является его тренер, поскольку именно он формирует не только спортивный характер, но и является жизненным наставником. В моей жизни таким человеком является Олег Васильевич Остапенко, с которым мы прошли через многое", – говорила недавно Лилия Подкопаева

При этом в мае Подкопаева рассказывала в Instagram, что у Остапаненко серьезные проблемы со здоровьем, и призывала неравнодушных помочь финансово в его лечении.

"Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике, да и просто прекрасный человек Олег Васильевич попал в беду: он находится в киевской реанимации с бактериальной инфекцией. Врачи не могут окончательно поставить диагноз, а ежедневное пребывание в реанимации требует значительных средств. Поэтому я призываю каждого из вас по возможности оказать помощь великому украинскому тренеру с мировым именем", – писала Лилия

Увы, борьба за жизнь Олега Остапенко успехом не увенчалась...

Читайте также: Умер знаменитый футболист Динамо: работал таксистом и пропал без вести

Ранее в страшной аварии погиб талантливый бегун, выигрывавший медали чемпионата мира.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 800 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять