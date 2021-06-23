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Помер знаменитий футболіст Динамо: працював таксистом і пропав безвісти

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
23 червня, 13:25
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Ярослав Думанський помер в Івано-Франківську. Йому був 61 рік. У складі київського клубу він вигравав чемпіонат СРСР, а зі збірною – "срібло" молодіжного ЧС
Ярослав Думансmкий
Ярослав Думансmкий / Фото: Dynamo.kiev.ua

В Івано-Франківську помер знаменитий український футболіст Ярослав Думанський – чемпіон СРСР-1981 і володар Кубка СРСР-1982 у складі київського Динамо, срібний призер молодіжного ЧС-1979.

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Про смерть Думанського повідомляє офіційний сайт Динамо.

Причини смерті не називаються.

Зазначимо, що наприкінці квітня Думанський пропав безвісти в Івано-Франківську. Про його зникнення в поліцію заявила мати.

Пізніше з'явилася інформація, що Думанський знайшовся. "На зупинці навпроти пам'ятника Коновальцю. Живий-здоровий", – писали тоді в соцмережах його син і знайомі.

"Ярослав Думанський (1959-2021). Пішов тихо і непомітно. Про останні роки життя в Івано-Франківську намагаються не згадувати, сором'язливо опускаючи погляд. Простим таксистом. Зі своїми людськими проблемами. Київський динамівець початку 80-х років. Найяскравіший, але нереалізований талант. Капітан срібної радянської молодіжки на знаменитому МЧС-1979, де Заваров, Чанов, Пономарьов, Раденко і наш герой поступилися у фіналі лише аргентинцям на чолі з Рамоном Діасом і Його Величністю Марадоною"

"Півзахисник, син свого знаменитого батька прикарпатця Мирослава, який став легендою Шахтаря. Людина слабка своїми слабкостями, і Ярослава доля не балувала. За спогадами партнерів з Динамо того часу, за ігровим потенціалом, футбольним інтелектом – був неповторний. Сумно, що очікування не виправдалися, мрії не втілилися. Нинішній молоді – урок. Про те, як легко розтратити Божий дар, розмінявши його на одномоментні дурниці. RIP, Ярославе Думанський", – написав Telegram-канал Динамо Київ Inside

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Додамо, що за свою кар'єру Думанський виступав також за Карпати, Металіст, Прикарпаття та московське Динамо.

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0
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#
Команда
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7
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3
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4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
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