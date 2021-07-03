Тренер Швеції відмовився дивитися матч Україна – Англія у 1/4 фіналу Євро

Наставник збірної Швеції Янне Андерссон розповів, що не дивитиметься поєдинок чвертьфіналу Євро-2020 в Римі. Тренеру занадто важко після поразки у 1/8-й

Янне Андерссон зі своєю командою / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон розповів, що не збирається дивитися поєдинок 1/4 фіналу Євро-2020 в Римі. І пояснив чому. Зустріч розпочнеться о 22:00. Мультимедійна онлайн-трансляція Україна – Англія доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відео.

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"Дуже пишаюся і щасливий, що ми знову виграли групу. Всі футболісти зіграли на топ-рівні. Ми вийшли з групи на чемпіонаті Європи вперше з 2004 року. Не буду дивитися матч Україна – Англія. Не зможу це зробити. Ми повинні були бути там", – сказав Андерссон Expressen

Раніше ми повідомляли, що Україна налітала 9 000 км на Євро-2020, у збірної Англії тільки перший виїзд за турнір.

А Бущан зробив гучну заяву перед матчем з британцями. Україна на цьому чемпіонаті ще не награлася.

Віталій Кличко підтримав Шевченка і відзначив ключові моменти перемоги над Англією.

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