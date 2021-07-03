6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
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Динамо --
Люцерн --
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Шахтар --
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Тренер Швеції відмовився дивитися матч Україна – Англія у 1/4 фіналу Євро

Олена Павлова Олена Павлова
3 липня, 22:00
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Наставник збірної Швеції Янне Андерссон розповів, що не дивитиметься поєдинок чвертьфіналу Євро-2020 в Римі. Тренеру занадто важко після поразки у 1/8-й
Янне Андерссон зі своєю командою
Янне Андерссон зі своєю командою / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон розповів, що не збирається дивитися поєдинок 1/4 фіналу Євро-2020 в Римі. І пояснив чому. Зустріч розпочнеться о 22:00. Мультимедійна онлайн-трансляція Україна – Англія доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відео.

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"Дуже пишаюся і щасливий, що ми знову виграли групу. Всі футболісти зіграли на топ-рівні. Ми вийшли з групи на чемпіонаті Європи вперше з 2004 року. Не буду дивитися матч Україна – Англія. Не зможу це зробити. Ми повинні були бути там", – сказав Андерссон Expressen

Раніше ми повідомляли, що Україна налітала 9 000 км на Євро-2020, у збірної Англії тільки перший виїзд за турнір.

А Бущан зробив гучну заяву перед матчем з британцями. Україна на цьому чемпіонаті ще не награлася.

Віталій Кличко підтримав Шевченка і відзначив ключові моменти перемоги над Англією.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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