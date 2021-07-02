Україна – Англія: онлайн матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Україна вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи. Нашій команді буде протистояти головний фаворит турніру – збірна Англії. Стежимо за матчем за допомогою нашого онлайну

У суботу, 3 липня, в Римі на Олімпійському стадіоні пройде чвертьфінал Євро-2020: збірна України зустрінеться з командою Англії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн трансляція з відео голів.

ОНЛАЙН МАТЧУ УКРАЇНА – АНГЛІЯ

Україна в 1/8 фіналу провела важкої матч проти Швеції і вирвала перемогу лише в додатковий час. Путівка в чвертьфінал далася нашій команді ціною важкої травми Артема Бесєдіна .

Англія на попередній стадії впоралася з Німеччиною. Матч поручився не надто видовищним, проте, команда Гарета Саутгейта змогла забити два голи. Англійці на цьому Євро ще не пропустили жодного гола!

Вперше в історії збірна України забралася так далеко на чемпіонаті Європи. До цього найвищим досягненням нашої команди був виступ на груповому етапі в 2012 і 2016 роках.

Англія грає на чемпіонатах Європи в 10-й раз, а найвищим досягненням команди є півфінал в 1960 і 1996 роках. На Євро-2016 британці зупинилися в 1/8 фіналу.

Україна і Англія вже встигли провести між собою сім матчів. Найбільш пам'ятний пройшов в 2012 в Донецьку, де Англія здобула перемогу з рахунком 1: 0, а скандальний арбітр Віктор Кашшаї не зарахував гол Марко Девіча .

Українці здобули лише одну перемогу – в 2009 році в відборі на чемпіона світу, але тоді британці вже гарантували собі путівку на мундіаль і приїхали в Дніпро напіврезервним складом. На рахунку Англії чотири перемоги, а два попередні поєдинки завершилися нічиїми.

Через карантинних обмежень влади Італії не пускають на поєдинок уболівальників з Англії і України, тому команд будуть підтримувати тільки місцеві любителі футболу, а також представники діаспор. При цьому, українців в Італії більше, ніж англійців, тому будемо сподіватися, що наша команда отримає відповідну підтримку.

Андрій Шевченко в матчі проти Англії не зможе розраховувати на травмованого Бесєдіна, також навряд чи зіграє Зубков. У Англії травмованих немає. УЄФА представив такі орієнтовні склади команд:

Україна: Бущан; Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Зінченко; Сидорчук, Степаненко, Шапаренко; Ярмоленко, Яремчук

Бущан; Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Зінченко; Сидорчук, Степаненко, Шапаренко; Ярмоленко, Яремчук Англія: Пікфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Хендерсон, Філліпс; Сака, Маунт, Стерлінг; Кейн

Букмекери про матч Україна – Англія:

Після вильоту з турніру Франції саме Англія стала головним фаворитом на перемогу у букмекерів. Тому не дивно, що аналітики FAVBET віддають перевагу команді Гарета Саутгейта. Коефіцієнт на перемогу Англії в основний час – 1.46 , На нічию – 4.40 , На перемогу України – 8.80 . Що стосується шансів команд в разі додаткового часу або серії пенальті, то розклади такі: Англія – 1.20 , Україна – 5.00 .

Де дивитися матч Україна – Англія:

Матч Україна – Англія в прямому ефірі покажуть канали "Україна", а також "Футбол 1" і "Футбол 2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV . Трансляція розпочнеться о 22:00.