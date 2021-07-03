Тренер Швеции отказался смотреть матч Украина – Англия в 1/4 финала Евро

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, что не будет смотреть поединок четвертьфинала Евро-2020 в Риме. Тренеру слишком тяжело после поражения в 1/8-й

Янне Андерссон со своей командой / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, что не собирается смотреть поединок 1/4 финала Евро-2020 в Риме. И объяснил почему. Встреча начнется в 22:00. Мультимедийная онлайн-трансляция Украина – Англия доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видео.

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"Очень горжусь и счастлив, что мы снова выиграли группу. Все футболисты сыграли на топ-уровне. Мы вышли из группы на чемпионате Европы впервые с 2004 года. Не буду смотреть матч Украина – Англия. Не смогу это сделать. Мы должны были быть там", – сказал Андерссон Expressen

Ранее мы сообщали, что Украина налетала 9 000 км на Евро-2020, у сборной Англии только первый выезд за турнир.

А Бущан сделал громкое заявление перед матчем с британцами. Украина на этом чемпионате еще не наигралась.

Виталий Кличко поддержал Шевченко и отметил ключевые моменты победы над Англией.

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