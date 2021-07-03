3 липня 19:00 Відео
Чехія 1
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Україна --
Англія --
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Динамо --
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Англія програє Україні: другий раз не зможе уникнути диявольського прокляття

Олена Павлова Олена Павлова
3 липня, 21:33
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Всі збірні, яким бажає удачі Манчестер Юнайтед, в результаті зазнають невдачі на Євро-2020. Ця ж доля, швидше за все, спіткає і англійців, адже Червоні дияволи вже дали їм напуття
Гаррі Магуайр і Джон Стоунз проти сили МЮ
Гаррі Магуайр і Джон Стоунз проти сили МЮ / Фото: Reuters

Збірній Англії сьогодні судилося програти Україні в 1/4 фіналу Євро-2020 в Римі. Поєдинок стартує о 22:00. Онлайн-трансляцію Україна – Англія можна дивитися на нашому сайті.

Читайте також: Стрім матчу Україна – Англія. Дивимося гру Євро-2020 разом

Раніше вболівальники в мережі помітили, що всі збірні, яким бажають успіху в офіційному акаунті Манчестер Юнайтед, в результаті програють і залишають турнір. Так сталося з Деніелом Джеймсом з Уельсу, Бруну Фернандешем з Португалії, дісталося і головному фавориту турніру Франції і Полю Погба зокрема.

У поєдинку з Німеччиною у 1/8 фіналу Англія якимось чином врятувалася, але, навряд чи, їй вдасться уникнути прокляття повторно. Зі Швецією-то, де грав "диявол" Лінделеф, все спрацювало.

До речі, фанати в мережі також обговорюють, чому прокляття не впливає на Іспанію та її воротаря Давида Де Хеа. "Фурія" вже вибралася до півфіналу. І вже знайшли відповідь: голкіпер МЮ просто не грає. Мабуть, Луїс Енріке щось знає.

Раніше ми повідомляли, що Україна налітала 9 000 км на Євро-2020, у Англії тільки перший виїзд за турнір.

А Бущан зробив гучну заяву перед матчем з британцями. Україна на цьому чемпіонаті ще не награлася.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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