Англія програє Україні: другий раз не зможе уникнути диявольського прокляття

Всі збірні, яким бажає удачі Манчестер Юнайтед, в результаті зазнають невдачі на Євро-2020. Ця ж доля, швидше за все, спіткає і англійців, адже Червоні дияволи вже дали їм напуття

Гаррі Магуайр і Джон Стоунз проти сили МЮ / Фото: Reuters

Збірній Англії сьогодні судилося програти Україні в 1/4 фіналу Євро-2020 в Римі. Поєдинок стартує о 22:00. Онлайн-трансляцію Україна – Англія можна дивитися на нашому сайті.

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Раніше вболівальники в мережі помітили, що всі збірні, яким бажають успіху в офіційному акаунті Манчестер Юнайтед, в результаті програють і залишають турнір. Так сталося з Деніелом Джеймсом з Уельсу, Бруну Фернандешем з Португалії, дісталося і головному фавориту турніру Франції і Полю Погба зокрема.

У поєдинку з Німеччиною у 1/8 фіналу Англія якимось чином врятувалася, але, навряд чи, їй вдасться уникнути прокляття повторно. Зі Швецією-то, де грав "диявол" Лінделеф, все спрацювало.

До речі, фанати в мережі також обговорюють, чому прокляття не впливає на Іспанію та її воротаря Давида Де Хеа. "Фурія" вже вибралася до півфіналу. І вже знайшли відповідь: голкіпер МЮ просто не грає. Мабуть, Луїс Енріке щось знає.

Раніше ми повідомляли, що Україна налітала 9 000 км на Євро-2020, у Англії тільки перший виїзд за турнір.

А Бущан зробив гучну заяву перед матчем з британцями. Україна на цьому чемпіонаті ще не награлася.

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