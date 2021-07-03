Розумію емоції Шевченка: Кличко відзначив ключові моменти перемоги над Англією

Мер Києва і вічний чемпіон WBC Віталій Кличко вважає, що в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 в Римі буде важлива фізична форма, концентрація і настрій на успіх

Віталій Кличко розуміє Андрія Шевченка / Фото: Instagram

3 липня в Римі збірна України спробує ще раз здивувати всю Європу і вийти до півфіналу Євро-2020. Команда Андрія Шевченка зіграє проти Англії. Початок матчу – о 22:00. Україна – Англія онлайн з усіма цікавими подробицями доступний на нашому сайті. А тим часом команду підтримав мер Києва і вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.

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"Друзі! Як спортсмен я сьогодні дуже добре розумію хвилювання кожного гравця української збірної. Особливо розумію емоції Андрія Шевченка, коли ти чемпіон і виходиш на бій проти сильного супротивника. І тут важливо все – і фізична форма, і концентрація, і настрій на перемогу. А в футболі – ще й злагоджена гра всієї команди. Нехай форма, дух і воля допоможуть сьогодні нашим хлопцям! Тримаємо кулаки! Віримо в перемогу! Героям слава!", – написав Кличко в Instagram

Раніше Володимир Кличко у формі збірної записав звернення англійською.

Тим часом англійське ТВ карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою.

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