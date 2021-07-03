3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
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Розумію емоції Шевченка: Кличко відзначив ключові моменти перемоги над Англією

Олена Павлова Олена Павлова
3 липня, 16:51
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Мер Києва і вічний чемпіон WBC Віталій Кличко вважає, що в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 в Римі буде важлива фізична форма, концентрація і настрій на успіх
Віталій Кличко розуміє Андрія Шевченка
Віталій Кличко розуміє Андрія Шевченка / Фото: Instagram

3 липня в Римі збірна України спробує ще раз здивувати всю Європу і вийти до півфіналу Євро-2020. Команда Андрія Шевченка зіграє проти Англії. Початок матчу – о 22:00. Україна – Англія онлайн з усіма цікавими подробицями доступний на нашому сайті. А тим часом команду підтримав мер Києва і вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.

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"Друзі! Як спортсмен я сьогодні дуже добре розумію хвилювання кожного гравця української збірної. Особливо розумію емоції Андрія Шевченка, коли ти чемпіон і виходиш на бій проти сильного супротивника. І тут важливо все – і фізична форма, і концентрація, і настрій на перемогу. А в футболі – ще й злагоджена гра всієї команди. Нехай форма, дух і воля допоможуть сьогодні нашим хлопцям! Тримаємо кулаки! Віримо в перемогу! Героям слава!", – написав Кличко в Instagram

Раніше Володимир Кличко у формі збірної записав звернення англійською.

Тим часом англійське ТВ карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
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22:00
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Вівторок, 6 липня
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