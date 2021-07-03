Кличко в формі збірної записав звернення англійською: Слава Україні!

Знаменитий український боксер оригінально побажав успіхів нашій футбольній команді на Євро-2020 і закликав всіх отримати задоволення від дійства

Владимир Кличко не скучає на пенсії / Фото: Instagram

У суботу на чемпіонаті Європи відбудеться історичне протистояння. На нашому сайті стартувала Україна – Англія онлайн-трансляція. Протистояння в Римі привертало увагу відомих персон зі спорту і не тільки.

Сьогодні вдень неординарний відеоролик записав колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко. 45-річний українець звернувся до шанувальників англійською мовою і з гумором побажав усім успіху. Відео з'явилося на сторінці зірки в Instagram.

Напередодні Володимир Кличко знайшов в пустелі правильного союзника.

Спортсмен з виразом виголосив промову англійською, а завершив яскравим вигуком:

"Привіт, народ. Люди не перестають запитувати мене, що я думаю про матч між Україною та Англією. Я не пропущу його ні за що на світі. Якщо щось і потрібно пропустити, так це англійському воротареві м'яч, що влітає в його сітку. Давайте всі дивитися, вболівати за наші країни і отримувати задоволення. Удачі обом командам, особливо – "синьо-жовтій". Дякую всім фанатам, ви робите ці великі події такими особливими. Слава Україні!"

Тим часом на англійському ТБ карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою. Зауважимо, що на Володі була футболка нового зразка з картою країни.

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