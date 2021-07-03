3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
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Кличко в формі збірної записав звернення англійською: Слава Україні!

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
3 липня, 15:25
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Знаменитий український боксер оригінально побажав успіхів нашій футбольній команді на Євро-2020 і закликав всіх отримати задоволення від дійства
Владимир Кличко не скучає на пенсії
Владимир Кличко не скучає на пенсії / Фото: Instagram

У суботу на чемпіонаті Європи відбудеться історичне протистояння. На нашому сайті стартувала Україна – Англія онлайн-трансляція. Протистояння в Римі привертало увагу відомих персон зі спорту і не тільки.

Сьогодні вдень неординарний відеоролик записав колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко. 45-річний українець звернувся до шанувальників англійською мовою і з гумором побажав усім успіху. Відео з'явилося на сторінці зірки в Instagram.

Напередодні Володимир Кличко знайшов в пустелі правильного союзника.

Спортсмен з виразом виголосив промову англійською, а завершив яскравим вигуком:

"Привіт, народ. Люди не перестають запитувати мене, що я думаю про матч між Україною та Англією. Я не пропущу його ні за що на світі. Якщо щось і потрібно пропустити, так це англійському воротареві м'яч, що влітає в його сітку.

Давайте всі дивитися, вболівати за наші країни і отримувати задоволення. Удачі обом командам, особливо – "синьо-жовтій". Дякую всім фанатам, ви робите ці великі події такими особливими. Слава Україні!"

Тим часом на англійському ТБ карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою. Зауважимо, що на Володі була футболка нового зразка з картою країни.

Днями Кличка засікли у Львові з новою жінкою.

Дивіться незвичайну озвучку мультфільму про козаків:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на: Трансляція
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Вівторок, 6 липня
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