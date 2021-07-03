Скандал на англійському ТБ: карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою

Під час популярного шоу на британському телебаченні, присвяченому матчу чемпіонату Європи Україна – Англія, Кейт Гарравей грубо висловилася на нашу адресу

Неприємний для українців інцидент стався вчора на британському телебаченні. Під час популярної передачі "Доброго ранку, Британіє" ведуча Кейт Гарравей непристойно висловилася про форму футбольної збірної України. Спілкування в студії за участю посла України Вадима Пристайка було присвячено матчу 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія, який в суботу відбудеться в Римі.

На нашому сайті вже почався онлайн Україна – Англія.

Про казус розповіло видання Daily Star.

Зокрема, 54-річна ведуча сказала, мабуть, вирішивши пожартувати:

"Я не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти, і вона трохи нагадує пляму. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги і вважає, що вона не дуже брудна".

Нова форма збірної України перед Євро-2020 / Фото: Reuters

При цьому другий телеведучий сміхом відреагував на ці слова. А Гарравей ще вирішила зачепити посла, запитавши, чи не є рішення розмістити карту на формі політичним. Пристайко не став відповідати на шпильки щодо "плями", а помітив, що це не політичний крок, а бажання об'єднати всю націю під час масштабного турніру. У тому числі Крим, який вже сім років окупований Росією.

Справедливості заради варто помітити, що багато англійців обурилися грубим висловлюванням Кейт, про що написали в соцмережах.

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Згадаймо, як наші впоралися зі шведами в 1/8 фіналу чемпіонату Європи: