Скандал на англійському ТБ: карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою

Неприємний для українців інцидент стався вчора на британському телебаченні. Під час популярної передачі "Доброго ранку, Британіє" ведуча Кейт Гарравей непристойно висловилася про форму футбольної збірної України. Спілкування в студії за участю посла України Вадима Пристайка було присвячено матчу 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія, який в суботу відбудеться в Римі.
На нашому сайті вже почався онлайн Україна – Англія.
Про казус розповіло видання Daily Star.
Зокрема, 54-річна ведуча сказала, мабуть, вирішивши пожартувати:
"Я не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти, і вона трохи нагадує пляму. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги і вважає, що вона не дуже брудна".
При цьому другий телеведучий сміхом відреагував на ці слова. А Гарравей ще вирішила зачепити посла, запитавши, чи не є рішення розмістити карту на формі політичним. Пристайко не став відповідати на шпильки щодо "плями", а помітив, що це не політичний крок, а бажання об'єднати всю націю під час масштабного турніру. У тому числі Крим, який вже сім років окупований Росією.
Справедливості заради варто помітити, що багато англійців обурилися грубим висловлюванням Кейт, про що написали в соцмережах.
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Згадаймо, як наші впоралися зі шведами в 1/8 фіналу чемпіонату Європи: