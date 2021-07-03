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Скандал на англійському ТБ: карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
3 липня, 08:50
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Під час популярного шоу на британському телебаченні, присвяченому матчу чемпіонату Європи Україна – Англія, Кейт Гарравей грубо висловилася на нашу адресу

Неприємний для українців інцидент стався вчора на британському телебаченні. Під час популярної передачі "Доброго ранку, Британіє" ведуча Кейт Гарравей непристойно висловилася про форму футбольної збірної України. Спілкування в студії за участю посла України Вадима Пристайка було присвячено матчу 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія, який в суботу відбудеться в Римі.

На нашому сайті вже почався онлайн Україна – Англія.

Про казус розповіло видання Daily Star.

Зокрема, 54-річна ведуча сказала, мабуть, вирішивши пожартувати:

"Я не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти, і вона трохи нагадує пляму. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги і вважає, що вона не дуже брудна".

Нова форма збірної України перед Євро-2020
Нова форма збірної України перед Євро-2020 / Фото: Reuters

При цьому другий телеведучий сміхом відреагував на ці слова. А Гарравей ще вирішила зачепити посла, запитавши, чи не є рішення розмістити карту на формі політичним. Пристайко не став відповідати на шпильки щодо "плями", а помітив, що це не політичний крок, а бажання об'єднати всю націю під час масштабного турніру. У тому числі Крим, який вже сім років окупований Росією.

Справедливості заради варто помітити, що багато англійців обурилися грубим висловлюванням Кейт, про що написали в соцмережах.

Дізнайтеся, що Матвієнко вірить в перемогу України і в особливу мотивацію Зінченка й Ярмоленка.

Згадаймо, як наші впоралися зі шведами в 1/8 фіналу чемпіонату Європи:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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