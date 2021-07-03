3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
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Евро-2020

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Понимаю эмоции Шевченко: Кличко отметил ключевые моменты победы над Англией

Елена Павлова Елена Павлова
3 июля, 16:51
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Мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко считает, что в матче 1/4 финала Евро-2020 в Риме будет важна физическая форма, концентрация и настрой на успех
Виталия Кличко понимает Андрея Шевченко
Виталия Кличко понимает Андрея Шевченко / Фото: Instagram

3 июля в Риме сборная Украины попробует еще раз удивить всю Европу и выйти в полуфинал Евро-2020. Команда Андрея Шевченко сыграет против Англии. Начало матча – в 22:00. Украина – Англия онлайн со всеми интересными подробностями доступен на нашем сайте. А тем временем команду поддержал мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко.

Читайте также: Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

"Друзья! Как спортсмен я сегодня очень хорошо понимаю волнения каждого игрока украинской сборной. Особенно понимаю эмоции Андрея Шевченко, когда ты чемпион и выходишь на бой против сильного противника. И здесь важно все – и физическая форма, и концентрация, и настрой на победу. А в футболе – еще и слаженная игра всей команды. Пусть форма, дух и воля помогут сегодня нашим парням! Держим кулаки! Верим в победу! Героям слава!", – написал Кличко в Instagram

Ранее Владимир Кличко в форме сборной записал обращение на английском.

Тем временем на английском ТВ карту Украины на форме сборной сравнили с грязным пятном.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
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