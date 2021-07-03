Понимаю эмоции Шевченко: Кличко отметил ключевые моменты победы над Англией

Мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко считает, что в матче 1/4 финала Евро-2020 в Риме будет важна физическая форма, концентрация и настрой на успех

Виталия Кличко понимает Андрея Шевченко / Фото: Instagram

3 июля в Риме сборная Украины попробует еще раз удивить всю Европу и выйти в полуфинал Евро-2020. Команда Андрея Шевченко сыграет против Англии. Начало матча – в 22:00. Украина – Англия онлайн со всеми интересными подробностями доступен на нашем сайте. А тем временем команду поддержал мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко.

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"Друзья! Как спортсмен я сегодня очень хорошо понимаю волнения каждого игрока украинской сборной. Особенно понимаю эмоции Андрея Шевченко, когда ты чемпион и выходишь на бой против сильного противника. И здесь важно все – и физическая форма, и концентрация, и настрой на победу. А в футболе – еще и слаженная игра всей команды. Пусть форма, дух и воля помогут сегодня нашим парням! Держим кулаки! Верим в победу! Героям слава!", – написал Кличко в Instagram

Ранее Владимир Кличко в форме сборной записал обращение на английском.

Тем временем на английском ТВ карту Украины на форме сборной сравнили с грязным пятном.

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