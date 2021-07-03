Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Сьогодні збірна України проведе матч проти Англії в чвертьфіналі Євро-2020. Зустріч пройде в Римі на Олімпійському стадіоні і розпочнеться о 22:00. Україна – Англія дивитися онлайн можна на нашому сайті, також трансляція поєдинку пройде на ТБ і в інтернеті.
Де дивитися матч Україна – Англія:
- Україна, live
- Футбол 1, live
- Футбол 2, live
- OLL.TV (в підписці)
- "Футбол 3", неділя, 8:10 (повтор)
- "Футбол 2", неділя, 11:40 (повтор)
- "Футбол 3", неділя 15:45 (повтор)
- "Футбол 1", неділя, 19:10 (повтор)
- "Футбол 2", неділя, 22:45 (повтор)
Сьогодні команді Андрія Шевченка протистоятиме головний фаворит чемпіонату Європи. Англійці на поточному Євро ще не пропустили жодного гола і здобули три перемоги при одній нічиїй.
Україна і Англія проведуть між собою вже восьмий матч. Наша команда змогла здобути лише одну перемогу, а на рахунку Англії чотири вікторії. Ще дві зустрічі завершилися внічию. Найпам'ятныший поєдинок між командами відбувся на Євро-2020 в Донецьку, коли англійці здобули перемогу завдяки голу Вейна Руні, а арбітр Віктор Кашшаї не зарахував гол Марко Девича.
До речі, сьогоднішній матч обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Брихом. У Мережі вже жартують, що німець мститиме англійцям за поразку Німеччини на попередньому етапі.
Природно, Англія виступає в ролі фаворита поєдинку проти України: Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта в основний час – 1.46, на нічию – 4.40, на перемогу України – 8.80. Що стосується шансів команд в разі додаткового часу або серії пенальті, то розклади такі: Англія – 1.20, Україна – 5,00.