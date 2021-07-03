3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Євро-2020

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Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
3 липня, 13:30
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Україна і Англія сьогодні зустрінуться в чвертьфіналі Євро-2020. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті. Список всіх трансляцій історичного матчу синьо-жовтих
Сьогодні Україна зіграє з Англією
Сьогодні Україна зіграє з Англією / Фото: Reuters

Сьогодні збірна України проведе матч проти Англії в чвертьфіналі Євро-2020. Зустріч пройде в Римі на Олімпійському стадіоні і розпочнеться о 22:00. Україна – Англія дивитися онлайн можна на нашому сайті, також трансляція поєдинку пройде на ТБ і в інтернеті.

Де дивитися матч Україна – Англія:

  • Україна, live
  • Футбол 1, live
  • Футбол 2, live
  • OLL.TV (в підписці)
  • "Футбол 3", неділя, 8:10 (повтор)
  • "Футбол 2", неділя, 11:40 (повтор)
  • "Футбол 3", неділя 15:45 (повтор)
  • "Футбол 1", неділя, 19:10 (повтор)
  • "Футбол 2", неділя, 22:45 (повтор)

Сьогодні команді Андрія Шевченка протистоятиме головний фаворит чемпіонату Європи. Англійці на поточному Євро ще не пропустили жодного гола і здобули три перемоги при одній нічиїй.

Україна і Англія проведуть між собою вже восьмий матч. Наша команда змогла здобути лише одну перемогу, а на рахунку Англії чотири вікторії. Ще дві зустрічі завершилися внічию. Найпам'ятныший поєдинок між командами відбувся на Євро-2020 в Донецьку, коли англійці здобули перемогу завдяки голу Вейна Руні, а арбітр Віктор Кашшаї не зарахував гол Марко Девича.

До речі, сьогоднішній матч обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Брихом. У Мережі вже жартують, що німець мститиме англійцям за поразку Німеччини на попередньому етапі.

Природно, Англія виступає в ролі фаворита поєдинку проти України: Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта в основний час – 1.46, на нічию – 4.40, на перемогу України – 8.80. Що стосується шансів команд в разі додаткового часу або серії пенальті, то розклади такі: Англія – 1.20, Україна – 5,00.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
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22:00
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Вівторок, 6 липня
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